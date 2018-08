Incendi | in fiamme una bisarca in galleria Canton Ticino | nessun ferito

Incendio tangenziale Bologna - il racconto di un testimone : “L’esplosione ci ha scaraventati per terra. Fiamme ovunque” : “Eravamo in pausa pranzo, tranquilli e rilassati prima del ritorno in officina, e a un certo punto abbiamo visto un gran fumo nero venire da fuori. Ci siamo affacciati sul portone che guarda il piazzale, proprio sotto la tangenziale, per cercare di capire cosa fosse successo. Prima ci sono stati una serie di scoppi, perché il calore stava fondendo i copertoni delle ruote, poi dopo qualche minuto quel botto impressionante che ci ha sbalzati. ...

Incendi in Basso Molise : le fiamme lambiscono un vigneto : Incendi in diverse zone del Basso Molise questa mattina. In fiamme vegetazione spontanea a Nuova Cliternia, frazione di Campomarino (CampoBasso) dove l’Incendio ha lambito un vigneto; a evitare che si propagasse sono intervenuti i Vigili del Fuoco insieme alla Protezione civile di Campomarino. Roghi anche a Termoli e a Petacciato (CampoBasso) dove sono impegnate diverse squadre. L'articolo Incendi in Basso Molise: le fiamme lambiscono un ...

Incendio a Palermo : fulmine abbatte albero - deposito in fiamme/ Video ultime notizie : zona invasa da fumo nero : Incendio a Palermo: fulmine abbatte albero e deposito va in fiamme, Video. ultime notizie: zona invasa da fumo nero e intenso, visibile da diverse parti della città(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 17:49:00 GMT)

Incendio Pietrasanta - rogo spento al capannone edile/ Ultime notizie video : fiamme domate - prosegue bonifica : In località Pietrasanta nel livornese, un grosso Incendio in una azienda di materiale edile ha costretto il comune a ordinare i cittadini a non uscire di casa(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 11:11:00 GMT)

Incendi - fiamme in canile nel Pisano - due carcasse : Due cani sono morti per un Incendio oggi in un canile di Bientina (Pisa). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estinto in fretta le fiamme, prima che si propagasse alle altre strutture dove erano ricoverati altri animali. Accertamenti sulle cause. L’allarme è scattato poco prima delle 13.30 in località Il Puntone presso un’azienda agricola: l’Incendio si e’ sviluppato in una struttura in plastica a ...

Incendi : fulmine innesca fiamme sulle montagne in Valcellina : Il violento temporale della notte scorsa, accompagnato da numerosi fulmini, ha innescato un Incendio sul monte Frugna, nella zona della pendice sud est, in località Cellino di Claut (Pordenone). Sono stati coinvolti dal fuoco circa 1.500 metri quadrati di zona prevalentemente boschiva. Sul posto vigili del fuoco di Maniago e Pordenone, con un’autobotte da 15 mila litri, un’autopompompa da 3 mila litri oltre a un fuoristrada, per ...

Grecia - il miracolo del cane scampato agli Incendi : si nasconde in un barbecue per evitare le fiamme. Il ritrovamento : A distanza di una settimana dagli incendi che hanno devastato l’Attica, in Grecia, un cane meticcio è stato trovato all’interno di un barbecue di una casa semi-distrutta dalle fiamme. L’animale, probabilmente, si è salvato grazie al riparo offerto dal nascondiglio in muratura. L’episodio è avvenuto a Mati, la località più colpita dai roghi della scorsa settimana e che hanno provocato 91 morti. Il video è stato pubblicato ...

Incendi in California : le fiamme continuano ad avanzare [GALLERY] : 1/57 AFP/LaPresse ...

Incendio a Civitavecchia : fiamme in autodemolitore - colonna di fumo : Una colonna di fumo nero si è alzata su Civitavecchia questa mattina a seguito di un grosso Incendio divampato all’interno di un autodemolitore deposito di container con veicoli demoliti e pronti per essere trasportati via mare: sul posto sono intervenute squadre del comando dei i vigili del fuoco di Roma con 10 autobotti e il personale del Nbcr, per valutare il rischio ambientale. Arpa Lazio rende noto che “il personale ...

Incendi - massima allerta in California : Trump dichiara lo stato di emergenza - le fiamme devastano il Paese [FOTO e VIDEO] : 1/97 ...

Incendi Sardegna - fiamme a Samugheo e Siliqua : elicotteri in azione : Due gli Incendi domati oggi in Sardegna con l’impiego degli elicotteri della flotta regionale: il primo a Samugheo e il secondo a Siliqua. Il Corpo forestale, responsabile della funzione di spegnimento degli Incendi boschivi, ha diretto le operazioni di spegnimento e inviato un primo mezzo aereo per spegnere il fuoco su circa due ettari di vigneti abbandonati circondati da macchia mediterranea, in localita’ Ponte Rio Accoro. A terra ...

Incendi Grecia - 85 i morti accertati ma ci sono ancora “decine di dispersi”. Dopo le fiamme - Atene colpita da forti piogge : Sale a 85 il numero delle vittime degli Incendi che hanno devastato l’Attica nei giorni scorsi: a dirlo è il ministero della Sanità, precisando che uno dei feriti è deceduto in ospedale mentre sono stati ritrovati altri due cadaveri. I soccorritori continuano a cercare le “decine di dispersi” tra le macerie lasciate dalle fiamme. Nella sola Mati sarebbero 40 le persone che ancora mancano all’appello, secondo le stime dei ...

Incendi IN GRECIA : 500 FERITI E 80 MORTI/ Ultime notizie : domate le fiamme - di chi è la colpa della tragedia? : INCENDI in GRECIA: 80 MORTI e 500 FERITI. Ultime notizie: si cercano superstiti e scoppia la polemica per via dei ritardi dei soccorsi, complice i tagli nel corpo dei vigili del fuoco(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 13:40:00 GMT)

Incendio Silvi Marina : fiamme all'hotel Hermitage/ Video - ultime notizie : evacuate 300 persone : Incendio a Silvi Marina, fiamme al Hotel Hermitage: Video, ultime notizie e allarme ai vigili del fuoco. evacuate 300 persone sulla Riviera: fiamme partite dalla lavanderia(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 13:04:00 GMT)