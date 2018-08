Incendi | brucia la California | devastata dal più vasto rogo della sua storia FOTO

Incendi - brucia la California : devastata dal più vasto rogo della storia [FOTO] : 1/108 AFP/LaPresse ...

California brucia - è maggiore Incendio storia Stato : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

IncendiO PIETRASANTA - BRUCIA CAPANNONE EDILE/ Ultime notizie video : Arpat per ora esclude contaminazioni : In località PIETRASANTA nel livornese, un grosso INCENDIO in una azienda di materiale EDILE ha costretto il comune a ordinare i cittadini a non uscire di casa(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 00:50:00 GMT)

Incendio in Versilia - brucia un capannone di materie plastiche : 'State chiusi in casa' : 'Non sostare in luogo aperto, chiudere porte e finestre e disattivare gli impianti di ricambio d'aria'. Allarme a Pietrasanta, Lucca, per un Incendio che si è sviluppato in un capannone di una ditta ...

Incendio Pietrasanta - brucia capannone edile/ Ultime notizie video : colonna di fumo visibile da Viareggio : In località Pietrasanta nel livornese, un grosso Incendio in una azienda di materiale edile ha costretto il comune a ordinare i cittadini a non uscire di casa(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 18:21:00 GMT)

Incendio a Pietrasanta - brucia capannone solventi. Allarme in Versilia - : Il Comune raccomanda alla popolazione di chiudere porte e finestre. A causa dell'Incendio, è stata chiusa temporaneamente l'Aurelia, in entrambe le direzioni, per due chilometri

Incendio a Pietrasanta - brucia capannone solventi. Allarme in Versilia : Incendio a Pietrasanta, brucia capannone solventi. Allarme in Versilia Il Comune raccomanda alla popolazione di chiudere porte e finestre. A causa dell’Incendio, è stata chiusa temporaneamente l’Aurelia, in entrambe le direzioni, per due chilometri Parole chiave: ...

Incendio in Versilia - brucia un capannone di materie plastiche : 'State chiusi in casa' : 'Non sostare in luogo aperto, chiudere porte e finestre e disattivare gli impianti di ricambio d'aria'. Allarme a Pietrasanta, Lucca, per un Incendio che si è sviluppato in un capannone di una ditta ...

Incendio in Versilia - brucia un capannone di materie plastiche : «State chiusi in casa» : «Non sostare in luogo aperto, chiudere porte e finestre e disattivare gli impianti di ricambio d'aria». Allarme a Pietrasanta (Lucca) per un Incendio che si è sviluppato...

Incendi in California : un morto e diversi feriti/ Video ultime notizie : migliaia evacuati - brucia lo Yosemite : Incendi in California: un morto e diversi feriti. Video ultime notizie: migliaia di persone evacuate, brucia lo Yosemite Park da ormai due settimane. Ecco cosa sta accadendo(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 10:29:00 GMT)

Napoli - Incendio in zona Caivano : brucia azienda recupero plastica : Siamo a Napoli, nella Terra dei Fuochi, dove per l'ennesima volta si consuma l'ennesima tragedia ambientale: un incendio enorme è divampato ieri nella zona industriale di Caivano dove ha luogo la ...

Brucia ancora la Terra dei fuochi : maxi Incendio nella zona industriale di Pascarola : Nuovo incendio nella Terra dei fuochi. In fiamme una fabbrica del gruppo De Gennaro nella zona industriale di Pascarola, nel territorio comunale di Caivano, a ridosso tra le province di Napoli e...

Incendi Grecia - il racconto dei superstiti : “Come Pompei - le fiamme ci bruciavano la schiena. Il mare l’unica via di fuga” : Auto bruciate, case distrutte, alberi bruciati, cadaveri. Il piccolo villaggio di Mati, amato dagli ateniesi per le loro gite fuoriporta, non esiste più. La cittadina, nella regione di Rafina, nell’Attica, è la più colpita dagli Incendi in Grecia e si conta il maggior numero di vittime, morte nelle loro case o nelle auto. Il fumo avvolge tutto ciò che rimane ed è un disastro. “Non solo perché è difficile respirare, ma anche perché è ...

Incendi Sicilia : brucia ancora il bosco nel Ragusano : Non è stato del tutto domato l’Incendio che è scoppiato ieri attorno al bosco di Santo Pietro, nel Calatino, al confine fra i territori della provincia di Ragusa e Catania. L’Incendio ha coinvolto anche una parte della costa acatese. Le squadre antIncendio di forestale, vigili del fuoco e protezione civile lavorano ininterrottamente. I mezzi aerei sono arrivati stamani alle cinque e sono ancora all’opera per evitare il ...