Iliad ancora sotto i riflettori | contatori dei consumi non funzionanti ad alcuni utenti

I problemi Iliad approdano in Senato : offerte di lavoro e ancora Simbox sotto osservazione : Sembra che i problemi Iliad "burocratici" continuino a tenere banco. Da più parti della politica sono stati portati a galla dei dubbi sulla procedura di attivazione delle schede telefoniche attraverso le ormai note Simbox ma ora alle prime critiche, si aggiunge anche un focus sulle offerte di lavoro del brand. I responsabili del mondo politico dovrebbero puntare i riflettori, almeno secondo quando dichiarato da Maurizio Gasparri depositario ...

Ho Chiesto Il Recesso A Iliad - Non Mi Hanno Ancora Rimborsato : Quanto tempo impiega Iliad a rimborsare dopo il Recesso? Ho Chiesto il Recesso a Iliad, ma non ho Ancora ricevuto risposta o rimborso Quanto tempo bisogna aspettare per il rimborso da Iliad? Torniamo nuovamente a parlare di Iliad, purtroppo in negativo. Prima di tutto, segnalo che 2 amici che abitano a Colorno e San Polo (PR) Hanno attivato […]

Ho Chiesto Il Recesso A Iliad - Non Mi Hanno Ancora Rimborsato : Quanto tempo impiega Iliad a rimborsare dopo il Recesso? Ho Chiesto il Recesso a Iliad, ma non ho Ancora ricevuto risposta o rimborso Quanto tempo bisogna aspettare per il rimborso da Iliad? Torniamo nuovamente a parlare di Iliad, purtroppo in negativo. Prima di tutto, segnalo che 2 amici che abitano a Colorno e San Polo (PR) Hanno attivato […]

Ancora problemi per Iliad Italia : pubblicità bloccate da Vodafone e TIM per tre ragioni : Sembra del tutto fisiologico che in un momento del genere si possano riscontrare dei problemi con Iliad Italia. Troppo giovane il brand qui da noi per essere immune a qualche disagio per gli utenti, come l'ultimo che vi abbiamo raccontato in ordine di tempo, ma anche da qualche passaggio a vuoto dal punto di vista della comunicazione. Vedere per credere il recente provvedimento da parte del Giurì, che ha deciso di accogliere una richiesta da ...

Gli utenti Iliad lamentano ancora disservizi legati ad alcuni numeri di rete fissa : alcuni utenti Iliad lamentano ancora qualche disservizio, legato principalmente alla spedizione delle SIM e all'impossibilità di chiamare alcuni numeri di rete fissa. L'articolo Gli utenti Iliad lamentano ancora disservizi legati ad alcuni numeri di rete fissa proviene da TuttoAndroid.

Siamo ancora in attesa della rivoluzione Iliad - arriverà mai? : Sono tanti gli utenti in attesa che arrivi la rivoluzione Iliad, per ora, i disservizi e le complicanze per l’acquisto, l’attivazione e la verifica della copertura non sembrano dare speranza all’arrivo della tanto decantata rivoluzione. rivoluzione Iliad: la stiamo ancora aspettando L’operatore francese, che opera tramite le reti Wind Tre, ha fatto un’offerta lancio molto allettante, ma le problematiche dei primi ...