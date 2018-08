“Il tronista gentiluomo di Uomini e Donne” Antonello Zara | dieci anni senza pace per

caffeinamagazine

(Di martedì 7 agosto 2018). Centoventi lunghissimi mesi per la famiglia di. Tanto è passato da quel tragico 7 agosto 2008, data in cui l’exdie Donne perse la vita in un incredibile incidente stradale. Aveva 31quando un’auto lo travolse, strappandolo a questa vita e gettando nella disperazione i suoi familiari. Lui, cresciuto nella sua città Natale, Verona, era un bambino curioso, ricco di interessi e amante dello sport. Era ancora piccolo, infatti, quando iniziò a giocare a calcio e a praticare judo. Nel 1997 conseguì il diploma in ragioneria. Ben presto iniziò a lavorare come informatore farmaceutico, ma il suo destino stava per cambiare. Sì, perché nel 2003/04 entra ufficialmente nel cast die Donne: Maria De Filippi ne rimase piacevolmente colpita.si è dimostrato, su quel trono, diverso dai suoi predecessori: modi garbati ed ...