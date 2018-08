Il trailer in anteprima di «Girl» | il film sulla ballerina trans rivelazione a Cannes

vanityfair

: RT @ugolinic: Ennesima variazione sul tema della famiglia del maestro giapponese Kore-eda Hirokazu un piccolo gioiello che ha vinto #cannes… - MzMorrone : RT @ugolinic: Ennesima variazione sul tema della famiglia del maestro giapponese Kore-eda Hirokazu un piccolo gioiello che ha vinto #cannes… - ugolinic : Ennesima variazione sul tema della famiglia del maestro giapponese Kore-eda Hirokazu un piccolo gioiello che ha vin… - NicolaTenerelli : RT @RepubblicaTv: 'Un affare di famiglia', la Palma d'oro 2018. Trailer in anteprima -

(Di martedì 7 agosto 2018) La protagonista è Lara ma a interpretarla è Victor, un ragazzo di 15 anni. Non lo avreste mai detto, vero? Nemmeno sfogliando e risfogliando le immagini nella gallery in alto avreste realizzato che a prestare il volto (e, soprattutto, l’anima) alla ragazzina bionda e diafana con body e scarpette ci fosse un lui e non una lei. Già, perché la trasformazione di questo giovane attore nellagender raccontata dalè pressoché perfetta. Presentato all’ultimo festival del cinema dinella sezione Un Certain Regard,ha conquistato unanimemente giuria e critica (portando a casa ben quattro premi) e messo in luce due nuovi talenti: quello del giovane regista belga Lukas Dhont e quello appunto dell’attore Victor Polster. Al centro del, in uscita il 27 settembre e di cui qui su Vanityfair.it vi mostriamo ilitaliano in, c’è appunto Lara, una ...