Il Torino cade ad Anfield | il Liverpool vince 3-1 GALLERY ...

Concorso Polizia Municipale Torino 50 posti : scade il 19 luglio : Ancora poche ore per iscriversi al Concorso Polizia Municipale Torino 50 posti, per l’assunzione di 50 vigili urbani ad incremento dell’organico di Polizia della Città, Cat. C, posizione economica C1, da assumere con contratto di formazione e lavoro. La scadenza per presentare la domanda è stata fissata per le ore 13:00 di giovedì 19 luglio 2018. Vediamo ora come presentare la domanda, chi può farlo e attraverso quale modalità. Concorso Polizia ...

Torino - lite e spintoni tra anziani in coda al mercato : 'Mi sei passato davanti'. Uno cade e muore : Clamoroso dramma nel torinese, ad Alpignano, dove un pensionato di 73 anni, Gianni Bonzani , è morto poco dopo il ricovero in ospedale per un'emorragia cerebrale dovuta ad una caduta: l'uomo, nel ...

Arriva a Torino MWA - MASSAGE & WELLNESS ACADEMY : Apre a Torino MWA, MASSAGE & WELLNESS ACADEMY , la scuola di massaggio dedicata a professionisti del settore benessere e sportivo. La scuola è stata fondata nel 2017 da Emanuela Rey, che gestisce e ...

Torino - cade in acqua mentre tenta di saltare la cascata : morto 20enne - sotto choc l’amico : Tragedia nel pomeriggio ad Almese, in provincia di Torino. Un ventenne è morto mentre tentava di saltare la cascata di un torrente, in località Goja del Pis. Nella zona si era scatenato un violento temporale e il fiume era in piena. l’amico che era con lui è riuscito a salvarsi ed è stato portato in ospedale in stato di choc.Continua a leggere