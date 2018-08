IL SEGRETO | anticipazioni puntata di mercoledì 8 agosto 2018

IL SEGRETO - anticipazioni e trame puntate dal 12 al 18 agosto 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da domenica 12 a sabato 18 agosto 2018: Mentre Julieta si sente in colpa per la disgrazia avvenuta con il crollo della casa di accoglienza, Donna Francisca e Prudencio continuano a tessere la loro ragnatela di imbrogli e inganni. Intanto, Severo e Carmelo devono trovare il modo di non finire nei guai a causa della morte di Venancia… Severo viene arrestato per l’omicidio di Venancia. ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di martedì 7 agosto 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 7 agosto 2018: Francisca Montenegro parla a Mauricio del suo piano per distruggere la casa di accoglienza che Julieta sta edificando, dicendogli di aver scoperto un SEGRETO sulla vita della Uriarte e che lo utilizzerà per farla andar via dal paesino prima delle sue nozze con Prudencio… Gracia e Adela sono d’accordo sul fatto che la casa di accoglienza debba ospitare tutti i braccianti che ...

Il SEGRETO anticipazioni : JULIETA spiazza FRANCISCA - lei come reagirà? : La storyline legata al matrimonio tra JULIETA Uriarte (Claudia Galan) e Prudencio Ortega (Josè Milan) causerà una serie di colpi di scena nelle prossime puntate italiane de Il Segreto: certa che Saul (Ruben Bernal) abbia intrapreso una relazione con l’infermiera Laura Moreno (Marta Cruz), la nipote di Consuelo (Trinidad Iglesia) vorrà convolare a nozze col fidanzato entro quindici giorni ma, fin da subito, avrà delle idee opposte a quelle ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di lunedì 6 agosto 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 6 agosto 2018: Nazaria consegna a Donna Francisca il biglietto che Julieta ha scritto per Saul a Donna Francisca. A quel punto la Montenegro, in combutta con Prudencio, trova un diversivo per non far incontrare i due. Don Berengario, consigliato da Marcela, va da Venancia in carcere, ma la donna gli dice chiaramente che non confesserà mai dove nasconde Carmelito. Nazaria chiede a Fe di non raccontare a ...

Anticipazioni Il SEGRETO : Julieta Uriarte viene arrestata per omicidio - Francisca scompare : Nuovo appuntamento con Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra, [VIDEO] campione di ascolti di Mediaset. Le Anticipazioni spagnole svelano che Julieta Uriarte tornera' ad essere protagonista delle puntate in onda ad autunno su Canale 5. La moglie di Prudencio, infatti, decidera' di scappare con Saul dal piccolo borgo iberico ma il loro piano verra' scoperto. Infine Donna Francisca scomparira' nel nulla destando la preoccupazione del vecchio ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di domenica 5 agosto 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di domenica 5 agosto 2018: Carmelo decide di non concedere a Severo il permesso per visitare Venancia in carcere, temendo che lei possa provocarlo e che lui di conseguenza abbia una reazione violenta. Don Anselmo, dopo il trauma subito, non ricorda più di essere un prete e crede addirittura di aver avuto una relazione passionale con Donna Francisca, tanto da corteggiare quest’ultima non appena la ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di sabato 4 agosto 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di sabato 4 agosto 2018: Fe scopre tutta quanta la verità su Nazaria e non vede l’ora di smascherarla. Severo rifiuta la compagnia di parenti ed amici: gli interessa solo la vendetta, oltre che scoprire dove è stato nascosto suo figlio… Don Anselmo ha perso la memoria e di conseguenza si è pure dimenticato di essere un prete, tanto da credersi addirittura un “dongiovanni”… A Puente ...

Il SEGRETO anticipazioni : CARMELO ha dei sospetti su IRENE : La storyline legata alla sparizione del piccolo Carmelito porterà all’ingresso nella telenovela Il Segreto di IRENE Campuzano (Rebeca Sala), una misteriosa giornalista: come abbiamo anticipato in precedenza, tutto avrà inizio quando Severo Santacruz (Chico Garcia), al termine di un lungo e difficile processo, verrà prosciolto dall’accusa di aver ucciso Venancia Almagro (Inma Sancho). Le anticipazioni segnalano infatti che IRENE si ...