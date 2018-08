Il procuratore di Foggia | Per i braccianti non c' era posto in ospedale

huffingtonpost

(Di martedì 7 agosto 2018) "Questa povera gente ha avuto problemi anche per trovarein. Sono dovuto intervenire personalmente per far sì che venissero trovati posti sia ache in altri ospedali della provincia". Lo racconta all'Ansa ildella Repubblica diLudovico Vaccaro, che parlando dei feriti degli incidenti stradali che hanno provocato la morte di 12agricoli immigrati, pone l'accento su un problema sul quale è dovuto intervenire personalmente per evitare una situazione a dir poco incresciosa."Io credo - ha aggiunto Vaccaro - che ci sia bisogno di interventi straordinari per risolvere una situazione divenuta tragica, insostenibile. Non è possibile assistere ad uno scempio del genere, sulla pelle di povere persone che vengono qui con la speranza di poter migliorare le loro condizioni di vita".La procura, ha precisato infine Vaccaro, ...