Il primo smartwatch ibrido di Xiaomi non è niente male | la nostra prova di Mijia Quartz

Il primo smartwatch a due schermi (e un mese di autonomia) : (Foto: Mobvoi) Nel panorama smartwatch attuale quasi tutti i prodotti sono soggetti a una legge impietosa: all’aumentare delle caratterisiche smart all’interno della scocca, l’autonomia del dispositivo si fa più scadente. Potrebbe non essere così per TicWatch Pro, orologio prodotto dalla cinese Mobvoi e disponibile da oggi per l’acquisto online al prezzo di 249 euro: il gadget si basa infatti su una combinazione di due ...