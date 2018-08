Il presidente della Costa d’Avorio ha concesso la grazia a 800 persone | tra cui la ex

La Commissione di vigilanza Rai ha inviato una lettera al Cda della Rai chiedendo la nomina di un nuovo presidente : La Commissione parlamentare di vigilanza sulla Rai ha inviato oggi una lettera al Consiglio d’amministrazione della Rai in cui chiede che il Cda «si pronunci sulla scelta di un nuovo presidente». A luglio, il Cda aveva eletto presidente il giornalista The post La Commissione di vigilanza Rai ha inviato una lettera al Cda della Rai chiedendo la nomina di un nuovo presidente appeared first on Il Post.

Caracas - droni esplodono mentre parla Maduropresidente illeso - sette feriti : scattati i primi arresti"C'è la mano della Colombia" : Poteva essere una strage quella messa in atto durante un discorso del presidente venezuelano per l'anniversario della creazione della Guardia nazionale. Gli ordigni sono esplosi prima del previsto. Un gruppo chiamato "Soldati in T-Shirt" avrebbe rivendicato l'azione. E Maduro accusa Bogotà

E se Riccardo Laganà diventasse presidente della Rai ? : Quarantatré anni, arriva in Rai nel 1996 ed è assunto come tecnico della produzione nel centro di produzione di Roma. Riccardo Laganà è consigliere di amministrazione della Rai -in quota dipendenti Rai- e nelle scorse ore ha espresso i suoi dubbi e le sue preoccupazioni rispetto all'attuale situazione di stallo in cui versa la televisione pubblica, sopratutto dal fronte elezione del suo Presidente.Laganà ha preso carta e penna ed ha ...

Bari - De Laurentiis : 'Speriamo nel ripescaggio - ma il presidente della D prova a trattenerci' : Il presidente del Napoli , e propietario del Bari , Aurelio De Laurentiis ha parlato ai microfoni di Sky Sport della situazione legata al ripescaggio in Serie C del club pugliese. Queste le sue dichiarazioni: 'Non sappiamo ancora cosa sta accadendo nella Lega Dilettanti e in quella di C. Potrebbe esserci ...

Vaccini - il giallo del “vaffanculo” della vicepresidente Taverna. Insorgono Pd e FI. Casellati : “Inaccettabile - ora verifiche” : Altro duro scontro, in aula, al Senato, tra maggioranza e opposizione. A far surriscaldare gli animi è stata la votazione sugli emendamenti presentati al decreto Milleproroghe per far slittare al prossimo anno il divieto di accesso alla scuola materna per i figli delle famiglie che non hanno prodotto la documentazione sul piano vaccinale. La vicepresidente del Senato, Paola Taverna, protagonista di un intervento accorato, secondo quanto riferito ...

D'Alfonso è incompatibile : deve scegliere se fare il senatore o il presidente della Regione : Luciano D'Alfonso deve scegliere se fare il governatore della Regione Abruzzo o il senatore della Repubblica. Lo ha stabilito la giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari che ha approvato, a ...

Secondo la tv austriaca ORF il presidente onorario della Mercedes è in condizioni molto gravi : C'è preoccupazione in tutto il mondo della Formula 1 per le condizioni di Niki Lauda . Il Presidente onorario della Mercedes e tre volte iridato è stato infatti sottoposto a un intervento chirurgico per il trapianto di polmone . " ...

Continuano i dubbi del governo sul presidente della Consob. Fraccaro : "Trasmetta gli atti di verifica della nomina" : Nonostante le rassicurazioni della Consob, il governo continua a chiedere di verificare la compatibilità dell'incarico del presidente dell'Autorità, Mario Nava. A suscitare perplessità è la conciliazione del suo ruolo attuale con quello precedente e, soprattutto, le modalità del passaggio tra l'occupazione ricoperta fino a dicembre 2017 - quando è avvenuta la designazione - e quella odierna.Nava, ...

Caso Scieri - la presidente della commissione parlamentare : "Risultato di un lavoro serio ed estenuante" : Sofia Amoddio, ex deputata Pd, ha guidato i lavori della commissione che si è occupata della morte del parà siciliano trovato senza vita il 16 agosto 1999

Roberto Fico in autobus : tanti flash - ma poi? Ecco come si muove oggi il presidente della Camera : Istantanee passate alla storia. Almeno sui social, quelli che diffondono i bei gesti dei ‘cittadini’ un giorno chiamati a regolare la vita degli altri cittadini, quelli pieni di speranze di cambiamento, le stesse ‘pompate’ a dovere in campagna elettorale. Stop privilegi, la casta deve morire. E allora l’appena eletto presidente della Camera Roberto Fico a Montecitorio ci andò in autobus. Un mezzo dell’Atac, ...

E ora cosa succede con il presidente della RAI? : Lega e M5S sembrano intenzionati a impuntarsi su Marcello Foa, nonostante la bocciatura in Commissione di Vigilanza, ma le opposizioni protestano The post E ora cosa succede con il presidente della RAI? appeared first on Il Post.

Foa comunque presidente della Rai in quanto consigliere anziano? Uno scenario : Che farà Marcello Foa dopo la bocciatura come presidente della Rai rimediata in Commissione di vigilanza stamattina? E cosa farà Matteo Salvini che tanto si era speso per questa nomina: opterà per un nuovo nome (magari quello di Giampaolo Rossi) ricucendo così anche lo strappo con Forza Italia (a cui Rossi non piace per nulla), oppure terrà il punto invitando Foa a non dimettersi? "Prendo atto ...

