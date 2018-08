Il premier Conte a Bologna | la situazione è sotto controllo

Strage dei braccianti - il premier Conte a Foggia : "Dietro queste morti c'è lo sfruttamento" : Dopo la morte dei dodici braccianti anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini nel capoluogo dauno per la riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza. La procura apre due inchieste

Strage dei braccianti - il premier Conte a Foggia : "Dietro queste morti non c'è dignità" : Dopo la morte dei dodici braccianti anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini nel capoluogo dauno per la riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza. La procura apre due inchieste

Ischia - in arrivo il premier Conte Boom di tuirsti - il sisma è un ricordo : Un inizio di agosto decisamente all'insegna del recupero delle presenze turistiche a Ischia e Procida, che rispetto alle settimane precedenti fanno registrare un netto aumento. Una rivincita dopo il ...

Incendio sulla A14 a Bologna - il premier Conte : “Vista la dinamica possiamo ritenerci fortunati” : “Rispetto alla dinamica che si e’ prospettata e realizzata, quelle che potevano essere le conseguenze, possiamo ritenerci fortunati: e’ stato un terribile incidente, ma i feriti sono tutti in via di guarigione. Voglio ringraziare la macchina dei soccorsi che e’ stata fantastica. La mia presenza e’ un modo per essere vicino alle persone e ai familiari che hanno subito conseguenze”. Lo ha detto il Premier ...

Incidente di Bologna - il premier Giuseppe Conte in visita dai feriti : Il premier Conte si è recato questa mattina all'ospedale di Cesena per far visita alle persone ricoverate, rimaste coinvolte nell'Incidente di ieri. In mattinata è atteso all'ospedale Maggiore di Bologna, dove si trovano altri ustionati.Continua a leggere

Esplosione sul raccordo a Bologna - il premier Conte dai feriti : Il presidente del Consiglio a Cesena in visita al carabiniere ustionato in modo grave durante i soccorsi. Resta ancora chiuso in entrambe le direzioni il raccordo tra l’A1 e l’A14: i percorsi alternativi. Il ministro Toninelli: "Più tecnologia sui Tir"

Il premier Conte torna nel paese natale : Ferragosto a Volturara Appula per la cittadinanza onoraria : Ci sarà tutto il paese ad attenderlo. E non è un modo di dire, perché a Volturara Appula, centro sull'Appennino dauno in provincia di Foggia, al confine tra Puglia e Molise, sono rimasti in 500. Il 15 ...

Tap - il premier Conte incontra sindaco di Melendugno : “Faremo una valutazione approfondita del progetto” : Il metodo Ilva e Tav verrà usato anche per il Tap. È questa la garanzia fornita dal premier Giuseppe Conte al sindaco di Melendugno, Marco Potì, durante l’incontro avvenuto nel pomeriggio a Roma. Il faccia a faccia, annunciato da Washington dopo il summit con Donald Trump, è stato voluto dal capo dell’esecutivo che dagli Stati Uniti aveva definito il gasdotto “un’opera strategica”. Una valutazione assai diversa ...

MEDAGLIA FIELDS AD ALESSIO FIGALLI : HA VINTO IL NOBEL MATEMATICA/ Le congratulazioni del premier Conte : ALESSIO FIGALLI ha VINTO il NOBEL per la MATEMATICA, è il professore ordinario al politecnico di Zurigo a vincere la MEDAGLIA FIELDS: il secondo italiano dopo 44 anni(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 23:14:00 GMT)

Conte e il dossier Libia : il premier chiede a Trump di bloccare i francesi sul petrolio : Total vuole subentrare alle società americane nell’areaE gli Stati Uniti puntano a portare in Europa il loro gas

Migranti - premier ceco attacca Conte : incentiva business scafisti : ... askanews, - Durissimo attacco a Giuseppe Conte da parte del premier della Repubblica ceca Andrej Babis, il quale ha accusato il presidente del Consiglio italiano di incentivare con la sua politica ...

Conte alla Casa Bianca - il sì di Trump sulla Libia/ Il premier italiano porta via il posto a Macron : Conte-Trump alla Casa Bianca: clima disteso nell'incontro bilaterale Italia-Usa a Washington. Intesa sulla politica dei migranti e sulla gestione del dossier Libia nel Mediterraneo. (Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 15:17:00 GMT)

PATTO CONTE-TRUMP/ Il "riscatto" del premier e dell'Italia passa da Libia e Tap : L'incontro tra Conte e Trump è andato forse oltre le aspettative e rappresenta un dato importante sia per il Premier che per il nostro Paese. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 08:56:00 GMT)CAOS Libia/ La carta segreta dell'Italia che non piace a Macron (ma a Putin sì), di M. MercuriFLAT TAX "SOCIALISTA"/ Per far aumentare il Pil e non aiutare solo i ricchi, di S. Luciano

Daisy Osakue aggredita a Moncalieri : chiamata dal premier Conte/ "E’ inqualificabile ma non è stato razzismo" : Daisy Osakue, atleta italiana aggredita a Moncalieri: lesione alla cornea, dovrà essere operata per rimuovere un frammento di guscio di un uovo. Ultime notizie, Mentana si indigna: “Merde!”(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 08:42:00 GMT)