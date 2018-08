Il potere educativo della fiaba

vanityfair

(Di martedì 7 agosto 2018) Credits foto: Adobe Stock Lacome strumento narrativo, ma anche di apprendimento, per imparare qualcosa in più su di sé e sul mondo che ci circonda: questo è lo scopo di uno dei generi letterari più antichi di sempre, dapprima tramandato solo oralmente, poi trascritto su carta, grazie all’intuito e all’intelletto dei Fratelli Grimm e di Charles Perrault, per citarne alcuni tra i più famosi. Rimasto impolverato per decenni, oggi è tornato alla ribalta grazie all’opera incessantescrittrice Bianca Pitzorno e dell’esordiente Matteo Losa, che ha da poco pubblicato con Mondadori il suo Piccole fiabe per grandi guerrieri, 9 fiabe scritte secondo le regole del genere letterario di appartenenza, adatte per cercare ognuno dentro di sé le proprie paure e provare a sconfiggerle. LEGGI ANCHEIl cancro raccontato ai bambini attraverso le favole Perché lanon ...