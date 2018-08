Il post Decreto dignità e la nuova frattura tra Europa e America Di cosa parlare stasera

Decreto Milleproroghe - slittano aumenti delle imposte sulle e-cig. Più tempo per la riforma di Bcc e banche popolari : slittano al prossimo anno gli aumenti delle imposte su sigarette elettroniche, pezzi di ricambio e liquidi. Si allungano i termini per il completamento della riforma delle banche popolari e di quelle di credito cooperativo varate dal governo Renzi, nonostante il nuovo esecutivo puntasse inizialmente a bloccare almeno quella delle Bcc. Passa dal 2019 al 2020 il termine per il passaggio al mercato libero di gas ed energia elettrica. E si spostano ...

Decreto dignità - tra gli emendamenti anche le proposte salva scuola : Il Decreto dignità in fase di esame alla Camera potrebbe mettere la parola fine al precariato nella scuola. Tra i 400 emendamenti presentati dalle opposizioni vi sono infatti anche quelli per salvare ...

Giorgia Meloni critica il decreto dignità : “Proposta di sinistra che considera gli imprenditori come nemici” : Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, critica il governo Conte: "Mi dispiace che la maggioranza sia molto chiusa rispetto alle nostre proposte: le bocciano tutte, anche quelle su cui con la Lega abbiamo condiviso anni di battaglie come il blocco navale. Abbiamo detto di sì alle politiche di immigrazione di questo governo, anche se le considero imperfette mentre stiamo dicendo no al decreto dignità perché è tornare indietro ed è una ...

Decreto dignità : Santelli - Fi - su compensazioni esattoriali - proposta dalla parte dei cittadini : Una vittoria politica conseguita con la forza degli argomenti e con l'impegno del confronto". , Com,

Decreto dignità - Matteo Renzi : “Così Di Maio mette a rischio le imprese e i posti di lavoro” : Il senatore Matteo Renzi ha attaccato il vicepremier Di Maio: "Lo chiamano dignità ma è un Decreto disoccupazione. A me non interessa l'eredità del mio governo: a me interessano i posti di lavoro. E Di Maio mette in difficoltà le imprese creando incertezza".Continua a leggere

Decreto Dignità - il Pd avanza dieci proposte per cambiarlo : “È una norma inaccettabile” : Il Partito Democratico avanza dieci proposte per cambiare il Decreto Dignità. dieci temi legati al mondo del lavoro e che secondo i dem dovrebbero essere introdotti nel provvedimento: dal 'no' al ritorno dei voucher, alla sperimentazione del salario minimo, passando per incentivi per chi assume a tempo indeterminato. Per Graziano Delrio "senza cambiamenti radicali il Decreto Di Maio è inaccettabile".Continua a leggere

Decreto dignità - anche i lavoratori della buvette di Montecitorio rischiano il posto : Economia Boeri contro il governo: "Minacciato da chi mi deve tutelare". Palazzo Chigi: "Toni inaccettabili"

Perché con il Ceta si recuperano i posti di lavoro messi in forse dal decreto dignità : Rendere definitivo il Ceta, l’accordo di libero scambio tra Ue e Canada che il ministro Luigi Di Maio non vuole invece ratificare...

Multe - la consegna non sarà più monopolio delle poste : firmato il decreto per le licenze : Decade il monopolio delle Poste sul mercato della consegna di Multe e atti giudiziari. Il Ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio ha firmato il decreto ministeriale che definisce le procedure ...

Decreto Dignità - Boeri : 'La stima di 8 mila posti persi è ottimistica' - : Il presidente dell'Inps in audizione alla Camera: "Il ministero del Lavoro sapeva che sarebbero scesi gli occupati". Poi la bordata su Di Maio: "Ha perso contatto con la crosta terrestre". E ancora: "...

Decreto Dignità - Boeri : già si prevedeva un calo dei posti di lavoro : Teleborsa, - Il ministero del lavoro aveva già messo in conto una riduzione dell'occupazione a tempo determinato per effetto del Decreto Dignità. A precisarlo il presidente dell' INPS , Tito Boeri , ...

Lavoro - Boeri contro Di Maio : meno posti già attesi nel Decreto Dignità : Il presidente dell’Inps, Tito Boeri, in audizione alla Commissione Finanze della Camera, spiega come la stima di 8 mila posti di Lavoro in meno all’anno con la stretta sui contratti a termine. E definisce «addirittura ottimistiche» le previsioni sui posti che si perderanno

Decreto dignità - l’audizione di Tito Boeri : “La stima di 8 mila posti persi è ottimistica” : «Le stime dell’Inps possono apparire addirittura ottimistiche se si tiene conto che ai lavori in somministrazione vengono estese tutte le restrizioni stabilite dal Decreto per i contratti a tempo determinato». Lo ha detto il presidente dell’Inps Tito Boeri in audizione sul Decreto dignità davanti alle commissioni Finanze e Lavoro della Camera a pro...

Confindistria : col decreto dignità i posti persi saranno più di 8 mila : Alla Confindustria il cosiddetto decreto legge dignità non piace; e riguardo agli 8 mila posti di lavoro a rischio ogni anno per le norme più rigide sul tempo determinato, l’associazione prevede «effetti negativi superiori a quelli stimati nella relazione tecnica», cioè nel documento che già com’era ha suscitato roventi polemiche....