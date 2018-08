Il Parco del Sole torna agli aquilani

Torna il cinema all'aperto al Parco del Poggio ai Colli Aminei fino al 30 settembre. : Gli spettacoli avranno inizio alle 21.00 per info e costi tel 800582463 " www.comune.napoli.it www.harteventi.it Facebook Arena del Poggio .

Borgomanero - il giardiniere delle Isole firmerà il nuovo volto del Parco della Resistenza : Giustina, nato a Borgomanero , nel 2014 ha ottenuto il premio come 'miglior giardiniere al mondo' dalla Royal Horticultural Society di Londra, una delle istituzioni più importanti del pianeta nel ...

Al Centro Visita del Parco Val Grande di Buttogno la presentazione del libro "Il pastore di stambecchi" : Quello di Oreiller è un mondo ormai perduto, travolto da una modernità senza pazienza, da un fiume di gente che torna ma non resta. Eppure, nei suoi occhi, nelle sue mani nodose e forti, tutto ha ...

Al via la rassegna cinematografica del Parco del Poggio : Gli spettacoli avranno inizio alle 21.00 per info e costi tel 800582463 - www.comune.napoli.it - www.harteventi.it Facebook Arena del Poggio . 18:19 3/08 di Redazione

A Parco Schuster l’8 agosto le emozioni del jazz e le alchimie jazz-funky di Cristiano Micalizzi e la sua band : Roma – L’8 agosto a Parco Schuster si vivranno le emozioni del jazz in un’armonia strumentale originale, fantasiosa, stimolante, allegorica con lo spettacolo di Cristiano Micalizzi e la sua band, che offriranno le loro alchimie jazz-funky con il drumming del tutto peculiare del batterista italiano. Cristiano Micalizzi, dopo trent’anni di carriera musicale in giro per il mondo, recluta Donato Sensini al sax, Andrea Rongioletti alle ...