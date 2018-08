Il mio ultimo turno da vigile del fuoco nell' inferno di Bologna Tra un mese vado

Robert Redford - addio alla recitazione : "E' il mio ultimo film da attore" : L’attore premio Oscar ha annunciato che 'The Old Man & The Gun', in uscita negli Stati Uniti il 28 settembre, è stata la sua...

Venezia - turista derubato scrive ai ladri : 'Sono malato - era il mio ultimo viaggio' : Michael Valey, è un turista americano di sessant'anni che, qualche giorno fa, è arrivato a Venezia con la moglie. Mentre era in vaporetto, è stato derubato del portafoglio con tutti i contanti e le carte di credito. Michael Valey, però non è turista sfortunato come ce ne sono tanti: è gravemente malato di cancro ed aveva scelto il nostro Paese per la sua ultima vacanza. Quando ha denunciato il borseggio ai carabinieri ha consegnato loro anche ...

