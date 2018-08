Il ministro Fontana | ' Soldi per il mio ministero | se non servo posso anche lasciare'

Il ministro Fontana : "Dieci vaccini sono troppi - ma non sono un medico" : Dieci vaccini, forse, "sono un un po' esagerati, bisognerebbe andare ad analizzar bene. Però non sono un medico o uno scienziato, quindi sotto questo punto di vista riconosco la mia ignoranza". Così il ministro della Famiglia Lorenzo Fontana torna sulla polemica sulla vaccinazione obbligatoria nelle scuole, riaccesa dal rinvio dell'obbligo al 2019 inserito dal governo nel decreto Milleproroghe.Intervistato a margine della Festa ...

Il ministro Fontana insiste : “Su abrogazione legge Mancino serve riflessione - anche con Conte” : Il ministro della Famiglia, Lorenzo Fontana, non si arrende e continua a chiedere al governo di cui fa parte una riflessione sulla legge Mancino, per cui lui stesso ha proposto l'abrogazione: "Penso che una riflessione vada fatta. E rifletterò anche con il presidente del Consiglio e col ministro Di Maio".Continua a leggere

Lorenzo Fontana - il ministro della Famiglia che rischia di far saltare il governo : Lorenzo Fontana , il ministro della Famiglia, ogni volta che parla rischia di far saltare il governo targato Lega-M5s. Dalla Famiglia alla legge Mancino, le sue dichiarazioni sono sempre delle bombe.

Che cos’è la legge Mancino che il ministro Fontana vorrebbe abolire : Lorenzo Fontana, ministro per la Famiglia e la disabilità (Fabrizio Corradetti/LaPresse) A 25 anni dalla sua entrata in vigore, la legge Mancino torna sulla breccia dei media, questa volta perché il ministro per le Politiche per la famiglia Lorenzo Fontana ha proposto di cancellarla, giacché ritenuta “liberticida”. La legge Mancino (qui il testo completo), emanata con decreto e convertita in legge nel giugno 1993, agisce contro ogni forma di ...

Cosa prevede la legge Mancino che il ministro Fontana vorrebbe abolire : Reclusione fino a un anno e 6 mesi - o una multa fino a 6 mila euro - per chi propaganda "idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico", oppure "istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi". Carcere da 6 mesi a 4 anni per chi, "in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o ...

