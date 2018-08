Il M5s si Lega alla Tav

Lega e M5s stanno giocando col fuoco : Alla fine in politica i nodi vengono al pettine. Il M5s e la Lega hanno un obiettivo politico di tipo negativo comune: il M5s vuole ridurre ai minimi termini il Pd e la Lega vuole fare la stessa cosa nei confronti di Berlusconi e Forza Italia.L'obiettivo viene perseguito in modo diverso: il M5s intende asfaltare il Pd con uno scontro frontale tenendolo all'opposizione e tagliandogli l'erba sotto i piedi facendo caso mai "cose di estrema ...

Sondaggi Politici/ M5s e Lega - obiettivo 60 per cento : Conte convince gli italiani : Sondaggi Politici : M5s e Lega , obiettivo 60 per cento . Prosegue la "luna di miele" del governo gialloverde: Conte convince gli italiani .

Sui vaccini regna il caos Lega piegata alla linea M5s : Molti Paesi al mondo non obbligano ma educano'. E quest'inverno, al grido ' vaccini sì, obbligo no', il leader leghista si scagliava contro le norme Lorenzin e sotto linea va 'le utilità ma anche i ...

Vaccini - Matteo Renzi : “Lega e M5s fanno male all’Italia e ai bimbi più deboli” : In un'intervista rilasciata stasera al Tg1 Matteo Renzi attacca il governo: "Sui Vaccini non si può permettere a nessuno di scherzare col fuoco. Su questo provvedimento 5 stelle e Lega hanno fatto male all'Italia e ai bambini più deboli. Un errore clamoroso".Continua a leggere

Grandi Opere - si accende lo scontro tra Lega e M5s : La Ministra per il Sud, la pentastellata Barbara Lezzi, storicamente contraria al Tap, chiama in causa in un post su facebook il ministro dell'Interno ed alleato Matteo Salvini, che proprio ieri, da Cervia, elencava quelli che a suo dire sono i molti vantaggi del Tap stesso, primo fra tutti un taglio dei costi dell'energia stimato nel 10%. Rivolgendosi direttamente al colLega ministro (il post inizia con 'Caro Matteo Salvini') Barbara Lezzi ...