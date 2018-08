Il M5s si dissocia dal consigliere Barillari : sui vaccini idee molto diverse : "La politica viene prima della scienza. I politici devono ascoltare la scienza, collaborare, non farsi ordinare dalla scienza cosa è giusto e cosa è sbagliato, accettando le parole della scienza mainstream come dogmi religiosi. Perché la scienza deve essere democratica, e quindi deve ascoltare tutti...compresi ricercatori e scienziati, che con dati alla mano, contestano il dogma ufficiale". Le parole del ...

Il 5 Stelle Barillari : "Politica più importante della scienza". Il M5s si dissocia : "Sui vaccini seguiamo la linea del ministro Grillo" : Non a tutti i pentastellati sono piaciute le parole di Davide Barillari, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle che, in un post su Facebook, si era scagliato contro gli scienziati colpevoli, a suo dire, di "imporre le loro scelte alla politica". La scienza, per il consigliere, non può venire prima delle decisioni politiche "La politica viene prima della scienza. I politici devono ascoltare la scienza, collaborare, non farsi ordinare ...