Il governo lavora alla pace fiscale per recupero di 3 | 5 mld nel 2019

Conte : governo lavora davvero per Paese : 23.24 "Approvato il decreto Dignità alla Camera, un primo importante passo in avanti per la lotta al precariato, il contrasto all'azzardo e la semplificazione fiscale". Così su Twitter il presidente del Consiglio, Conte. Il premier si dice poi "orgoglioso di guidare un governo che lavora per cambiare davvero questo Paese".

Lasciamoli lavorare : un recap del surreale luglio del governo Conte : ... il Ministro delle politiche comunitarie Savona"quello famoso per essere euroscettico, e che Mattarella non ha voluto all'Economia"spiega in un'audizione parlamentare: "Mi dicono, tu vuoi uscire dall'...

Lavoro : Bernini - governo contro imprese e lavoratori : Roma, 14 lug. (AdnKronos) – “Il governo giallo-verde con la solita propaganda cerca di mascherare la verità, ma giorno dopo giorno si conferma contro le famiglie, le imprese e contro i lavoratori”. Lo dichiara Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato, a margine dell’incontro pubblico “Forza Italia – Stati generali in Abruzzo” in corso all’Aurum di Pescara.“Vara dl ...

La Corte dei Conti gela governo e lavoratori : non c’è margine per correggere la Fornero : Vietato ritoccare il sistema previdenziale e aumentare al spesa pubblica, questo quanto è fuoriuscito dal rapporto 2018 sul coordinamento della Finanza Pubblica presentato alla Camera. Il diktat della Corte dei Conti , se non è una doccia fredda per il Governo, per Salvini e Di Maio e per i cittadini che stanno riponendo speranze su quanto sembra sia in cantiere da parte del Governo, poco ci manca. Dopo le dichiarazioni di Di Maio ieri in ...

Lavoro nei giorni di festa : il governo lavora per reintrodurre un limite : Il governo sta lavorando per reintrodurre un limite all'apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi. Il sottosegretario allo Sviluppo Economico Davide Crippa ha presentato in Parlamento una proposta di legge per superare la liberalizzazione introdotta dal decreto Monti e stabilire delle restrizioni per gli esercizi commerciali. Il testo, infatti, prevede la reintroduzione del tetto del 25% ai giorni festivi e alle domeniche nei quali ...

Euro - Di Maio 'Il governo non lavora all uscita dalla moneta unica' : ROMA - Luigi Di Maio corregge il collega Paolo Savona: il governo non sta pensando ad un Piano B per uscire dall'Euro. 'Oggi le posso dire - ha detto il vicepremier Luigi Di Maio - che non ci sto ...

Pensioni - a chi conviene l?uscita con ?quota 100? : il piano del governo conviene a statali e lavoratori regolari : ROMA I correttivi alla riforma Fornero inseriti nel programma di governo hanno costi probabilmente non lontanissimi da quelli preventivati dallo stesso esecutivo (che si è imposto un tetto di...

Lasciamoli lavorare : un recap dei primi - assurdi 30 giorni del governo Conte : ... che definisce 'cinico' il Governo italiano sulla questione migranti, Salta l'incontro tra il ministro dell'Economia Giovanni Tria e il collega francese Bruno Le Maire, dopo che le istituzioni ...

"Non posso più lavorare con Merkel" : crisi di governo all'orizzonte : La Germania vede all'orizzonte una possibile crisi di governo. I rapporti tra i due partiti conservatori gemelli tedeschi, la Cdu e la Csu, partner di governo assieme ai socialdemocratici, sono al limite della rottura...

Amministrative - Sala (sindaco di Milano) : “Lo sconfitto è il M5s. Il governo? Lasciamolo lavorare” : “Penso che lo sconfitto di questo turno è il M5s. Quando si sostituisce un simbolo a un volto, spesso la cosa non funziona”. Questo il commento sui risultati delle Amministrative da parte del sindaco di Milano Giuseppe Sala, che si dice contento per il risultato di Brescia dove è stato riconfermato il sindaco del Pd Emilio Del Bono. Sull’operato iniziale del nuovo governo M5S-Lega, Sala è cauto: “Prima di tutto lasciamoli lavorare, non diamo ...

Pensioni : difficile la cancellazione della Fornero - il governo lavora a misure più soft : Cancellare la Legge Fornero probabilmente restera' solo uno slogan da campagna elettorale e niente di più. In attesa che i progetti e le nuove misure siano definiti nei dettagli, a quanto trapela dalle indiscrezioni, appare difficile che il nuovo governo riesca a contro-riformare il sistema previdenziale, andando per davvero a cancellare la Legge Fornero. Quota 100, Quota 41, Opzione Donna sono le misure ormai di dominio pubblico che il governo ...