Il governo del cambiamento | quello contro i giovani e la cultura

TAV e TAP - le grandi opere dividono il governo del cambiamento : Dopo le tensioni degli scorsi giorni Lega e 5 Stelle smorzano i toni e cercano la quadra sulle grandi opere, a partire dalla TAV, l'alta velocità Torino-Lione, il dossier più caldo su cui Salvini ...

I giornali di oggi / I no del governo mettono in pericolo il Paese : I titoli di apertura delle prime pagine dei quotidiani in edicola sono quasi tutti sui fatti di cronaca: il rogo sull'A14 nei pressi di Bologna e il nuovo grave incidente in Puglia con 12 braccianti agricoli morti. Le immagini del rogo in autostrada e quelle del furgone rovesciato compaiono in ...

Piano del governo per Alitalia tutta pubblica : niente bando - si studia una “new company” : Il Piano del governo per tentare il rilancio di Alitalia si sta delineando. L’idea è quella di una soluzione «tutta italiana», per salvaguardare i posti di lavoro e avere nuovamente una compagnia aerea di bandiera. niente più 51%, come inizialmente immaginato. Il governo sta studiando un Piano per avere il 100% del gruppo....

Bologna e Foggia - martedì la visita di Conte : vicinanza del governo : martedì il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si recherà a Bologna e a Foggia, "dove si sono verificati due gravissimi e mortali incidenti, per portare la vicinanza di tutto il governo ai ...

Il governo non combatta i vacciniMa le storture delle multinazionali : Vaccinarsi è un atto di civiltà. Il vero problema è il controllo nella produzione dei vaccini da parte delle case farmaceutiche. Quello è il nocciolo della questione. Controllare e combattere la corruzione e il profitto ad ogni costo delle multinazionali del farmaco. Un esempio di cosa accadde se i controlli sono, definiamoli così, non scrupolosi? Segui su affaritaliani.it

Berlino - a picco i partiti di governo I motivi del declino della Merkel : I tedeschi sono stanchi della Grande Coalizione guidata da Angela Merkel. Non ci sono più dubbi. L'ultimo sondaggio realizzato il 2 agosto dall'istituto demoscopico Infratest dimap segnala l'inesorabile declino dei partiti di governo Segui su affaritaliani.it

L’Arabia Saudita ha espulso l’ambasciatore del Canada per protesta contro le “interferenze” nei suoi affari interni del governo canadese : L’Arabia Saudita ha espulso l’ambasciatore canadese e ha richiamato il suo ambasciatore in Canada per protesta contro le “interferenze” del governo canadese nei suoi affari interni. La notizia è stata data con alcuni tweet del ministero degli Esteri Saudita, che The post L’Arabia Saudita ha espulso l’ambasciatore del Canada per protesta contro le “interferenze” nei suoi affari interni del governo ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 agosto : Opere inutili. Salvini insiste per farle - Lezzi (con Toninelli e Di Battista) per azzerarleTap&Tav - il governo fa a botte : Prime crepe Dopo il Tav, governo diviso sul Tap: “Meglio fare strade” Contro Salvini – Toninelli, Di Battista e ora la Lezzi: “Al Sud mancano altre infrastrutture” di Patrizia De Rubertis Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Il pistola. “Vicenza, spara dal balcone e prende un operaio immigrato: ‘Miravo al piccione’” (Il Giornale di Vicenza, 27.7). Cioè stava tentando il suicidio. La rimonta. “Felice della vittoria di Simona e ...

Il "fronte" delle Regioni contro il governo : "Pronti a ricorrere alla Consulta" : Antonio Saitta, assessore alla Sanità del Piemonte e Coordinatore della Commissione Salute delle Regioni: "La proroga dell'obbligo è un passo indietro. Vogliamo essere sentiti da Palazzo Chigi"

Caso Regeni - Moavero in visita al Cairo : “Forte volontà del governo egiziano nell’ottenere risultati concreti” : Una “forte volontà” del governo egiziano di ottenere “risultati concreti” nell’inchiesta giudiziaria sul Caso Regeni: è quanto ha riscontrato il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi in una conferenza stampa congiunta tenuta al Cairo con il capo della diplomazia egiziana, Sameh Shoukry al Palazzo Tahrir. Ai microfoni di Rainews il ministro ha ribadito che il Caso dello studente brutalmente ucciso al Cairo nel ...

Giovanni Tria - l'aumento dell'Iva può far saltare il governo : verso la crisi? : Cornuti e mazziati. Finirà che aumenterà l'Iva e salterà la Flat tax, o si farà solo un po'. Con il suo procedere chieto, il ministro dell'Economia Giovanni Tria sta lasciando passare ogni giorno di più l'idea che l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto sia improrogabile. Gli organismi internazionali, dal Fondo Monetario all'Ocse, da ...

AI WEIWEI/ La vendetta del governo cinese : "Hanno demolito il mio atelier" : demolito lo studio di Ai WEIWEI nella periferia di Pechino. L'artista, noto al governo per la sua dissidenza, ha denunciato il fatto come "vendetta di regime".(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 13:41:00 GMT)