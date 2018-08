Il governo dà 12 motovedette alla Libia per il controllo dei migranti Ma è

agi

: Il #PD alla #Camera sta facendo ostruzionismo sul decreto #motovedette dopo che al #Senato ha votato a favore. Scop… - ManlioDS : Il #PD alla #Camera sta facendo ostruzionismo sul decreto #motovedette dopo che al #Senato ha votato a favore. Scop… - LiaQuartapelle : Perché il governo ha bocciato tutti gli emendamenti del @pdnetwork sui diritti umani al decreto di cessione delle m… - M5S_Camera : 'Non succederà mai che questo governo continui ad incentivare le attività illegali dei trafficanti di uomini che sp… -

(Di martedì 7 agosto 2018) La Camera dei deputati, dopo il Senato, dà il via libera al decretocon 382 sì. Il provvedimento è legge. I voti contrari sono stati 11, uno astenuto. l decreto, si legge su Il Giornale, dispone la cessione di altre 12 unità navaliGuardia costiera libica da parte dell'Italia per ilal traffico di. Si tratta di 10 unità Cp, classe 500, in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto e Guarda costiera e di due unità navali, classe Corrubia in dotazioneGuardia di Finanza. "Con questo decreto ilintende aiutare Tripoli a presidiare meglio la propria area di mare Sar al fine di salvare più vite umane e scoraggiare la partenza dei barconi della morte. Oltre a chiedere ai Paesi dell'Unione europea di farsi carico in modo solidale del fenomeno ...