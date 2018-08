Il Festival dei Colori al Parco Archeologico di Selinunte

Modena Smart : programma dei tre giorni di Festival : ... realizzata in collaborazione con Cna, su "Industria 4.0 ed economia circolare. Un binomio imprescindibile". Per l'ambito "Il lavoro nel futuro" verrà organizzato, nel pomeriggio di venerdì 28 ...

Festival della Mente : il fascino del bosco e dei suoi figli raccontato da Giuseppe Festa e Daniele Zovi : Dal 31 agosto al 2 settembre torna a Sarzana uno degli appuntamenti culturali più attesi di fine estate, il Festival della Mente, primo Festival in Europa dedicato alla creatività, che quest’anno affronterà, da diverse prospettive e punti di vista, il tema della comunità. Si parlerà di comunità come risultato di azioni e reazioni, alleanze e competizioni, non solo nel consesso umano ma anche nel mondo animale e vegetale. della comunità parlerà ...

Nel programma estivo anche Carsica - il Festival dei suoni tra le rocce : Ricco e importante anche il calendario di "Sipario a Corte" che proporrà spettacoli teatrali volti a favorire lo sviluppo di un settore che negli ultimi anni ha conosciuto un rinnovato vigore. ...

Pentone : dopo "Presila in Bicicletta" in arrivo la Sagra del Gelato ed il Festival dei Colori : ... pedalando per 427 km, sono state proiettate le immagini del suo primo primato mondiale, conquistato nel 2006, di crono-scalata sul passo carrozzabile più alto del mondo , Khardung La, sulla catena ...

Da Foggia parte ufficialmente la XVI edizione del Festival dei Monti Dauni : " Ancora una volta, grazie alla collaborazione con le amministrazioni comunali, siamo pronti a presentare al nostro pubblico spettacoli di assoluto rilievo, onorando il made in Puglia, con circa ...

Bascherdeis - venerdì 27 luglio inizia il Festival degli artisti di strada : La 'Estupida compania' lascerà invece sbalordito il pubblico con le performances suggestive dei suoi fachiri che si esibiranno in due spettacoli, uno alle 21 in viale Matteotti e l'altro alle ore 22 ...

Wind Summer Festival 2018/ Video - cantanti e pagelle : Giusy Ferreri regina dei tormentoni - Ofenbach al top : Wind Summer Festival 2018, cantanti e pagelle 26 Luglio: fra i top Takagi e Ketra con Giusy Ferreri, pronti a dominare la classifica dei tormentoni con “Amore e capoeira”.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 05:13:00 GMT)

Wind Summer Festival 2018/ Cantanti e diretta 26 Luglio : Federica Abbate vince la gara dei Giovani! : Wind Summer Festival 2018, quarta puntata 26 Luglio: Cantanti e diretta. Sul palco Biondo, Loredana Bertè, Elodie, Bob Sinclair, Ermal Meta, Fabrzio Moro, Irama in Piazza del Popolo.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 23:06:00 GMT)

La lista dei film in concorso al Festival di Venezia : È stata annunciata la lista dei film che parteciperanno al concorso ufficiale della 74esima edizione della Mostra del cinema di Venezia (ma tutti lo chiamano Festival). Il Festival si svolgerà al Lido di Venezia dal 29 agosto all’8 settembre. Ci The post La lista dei film in concorso al Festival di Venezia appeared first on Il Post.

Umbria Jazz e Festival dei Due Mondi - il bilancio finale della sicurezza : PERUGIA Come nel decorso anno, lo svolgimento del Festival dei Due Mondi di Spoleto e di Umbria Jazz, non ha registrato alcuna significativa criticità per l'Ordine e la sicurezza Pubblica. Non si ...

Trapani - al via Stragusto - il Festival internazionale del Cibo da Strada e dei Mercati : Si è tenuta stamattina, al Comune di Trapani, la conferenza stampa di presentazione della decima edizione di Stragusto, il Festival del Cibo da Strada e dei Mercati in programma in Piazza Mercato del ...

VENEZIA Quarantaseiesimo Festival Internazionale del Teatro con la consegna dei Leoni d'Oro e d'Argento : Lingua Imperii , 2012, , tra gli spettacoli vincitori del Music Theatre NOW 2015; Virgilio Brucia , 2014, ; Socrate il sopravvissuto / come le foglie , 2016, candidato ai Premi Ubu come spettacolo ...

Sei ori per la Canottieri Retica al Festival dei giovani : Venerdì, sabato e domenica sul Lago di Varese presso la locale Canottieri si è svolto il festival dei giovani 2018, ovvero la manifestazione remiera più importante della stagione agonistica riservata ...

Un Festival per donne forti a San Vito dei Normanni : Edoardo Sylos Labini Per tutti quelli che d'estate non indossano una t-shirt rossa, c'è un appuntamento nel cuore del Salento da mettere in agenda: 21-25 agosto, Castello Dentice di Frasso, S. Vito ...