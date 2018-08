Il decreto lavoro è legge Via libera definitivo del Senato | tutte le novità

Il decreto lavoro è legge. Via libera definitivo del Senato : Con l’ok di Palazzo Madama va in porto il provvedimento che introduce restrizioni sui contratti a termine: possibili due rinnovi e non più tre mentre il datore di lavoro è obbligato a specificare la causale dopo il primo rinnovo...

decreto lavoro - corsa contro il tempo per il sì (senza fiducia) : Ancora poche ore di lavoro al Senato e secondo le previsioni il Decreto lavoro sarà legge. Senza fiducia, come ribadisce di nuovo stamani il vicepremier Luigi Di Maio intervenendo a...

Lavoro - il calo degli occupati e l'effetto annuncio del decreto Di Maio : ... per la verità la prima dopo molti trimestri di crescita occupazionale, sta dentro una tendenza alla crescita che ormai pare consolidata, ma che risente dell'andamento dell'economia. I risultati ...

Milleproroghe e decreto lavoro - oggi rush finale al Senato. Mini-fronda M5S sui vaccini : L'Aula di Palazzo Madama si appresta alla chiusura estiva e accelerando sui provvedimenti ancora all'esame. Lo slittamento di 12 mesi dell’obbligo vaccinale potrebbe umentare i voti in dissenso in casa M5S: i casi Fattori e Trizzino...

decreto Dignità - azienda di Treviso rischia di chiudere : lavoro in bilico per 800 dipendenti : Altro che Decreto Dignità, è una pioggia di licenziamenti. Un"azienda di Treviso, infatti, rischia di dover lasciare a casa la bellezza di 800 dipendenti a causa della stretta sui rinnovi dei contratti a termine voluta da Di Maio.È la storia, raccontata da Il Gazzettino, della Stiga di Castelfranco Veneto, che vive di 150 lavoratori a termine e 550 indeterminati. Tutti indispensabili, anche quelli stagionali, per mantenere alta competitività ...

Dalla scuola ai giochi - ecco il decreto lavoro : scambio M5S-Lega : ROMA Battezzato decreto dignità dal super-ministro Luigi Di Maio, il provvedimento votato ieri sera Dalla Camera con 321 sì e 190 no contiene significative novità rispetto...

decreto dignità - ok della Camera Dal lavoro alle slot : le novità : Via libera del Decreto dignità alla Camera. A favore hanno votato in 312. I contrari sono stati 190, 1 astenuto. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato Segui su affaritaliani.it

decreto DIGNITÀ - BOCCIATO EMENDAMENTO ARTICOLO 18/ Ultime notizie - M5s : "introdotto dopo aver creato lavoro" : DECRETO DIGNITÀ, bocciata reintroduzione ARTICOLO 18: clima di altissima tensione tra Lega e Forza Italia, mentre il Partito Democratico attacca la maggioranza(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 10:25:00 GMT)

decreto Dignità - bocciato il ripristino dell’articolo 18. Di Maio : “Stiamo cambiando passo per tutelare il lavoro” : «Nelle commissioni parlamentari abbiamo migliorato ancora il Decreto Dignità, potenziando sia la lotta al precariato che il contrasto all’azzardo e la semplificazione fiscale», spiega il ministro del Lavoro Luigi Di Maio. Il pacchetto di norme, ora al vaglio della Camera, resta immutato e i partiti di maggioranza tirano dritto respingendo via via g...

decreto dignità - i sindacati bocciano i voucher : 'La svolta sul lavoro non c'è' : 'Luci ed ombre' nel Decreto dignità: il giudizio dei sindacati sul provvedimento che, approvato dalle commissioni lavoro e Finanze della Camera, lunedì approda in Aula, è positivo sul capitolo delle ...