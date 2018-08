Il decreto dignità è legge | Pd | -80 mila #ByeBye lavoro

Il decreto dignità è legge : “stretta” per il tempo determinato e bonus per gli Under 35 : Via libera del Senato al Dl che supera definitivamente il Jobs Act. Previste anche norme in contrasto al disturbo del gioco d’azzardo

decreto dignità - ecco cosa prevede la nuova legge : OK BANCA DATI PER MONITORAGGIO GIOCHI Il ministro dell'Economia, d'intesa con il ministro della Salute, condurrà un costante monitoraggio dell'offerta di gioco, anche attraverso una banca dati sull'...

decreto dignità - tutte le misure : Roma, 7 ago., AdnKronos, - Fisco, lavoro, giochi e sport dilettantistico: ecco i quattro capitoli che compongono il Decreto legge dignità, approvato in via definitiva dal parlamento. Split payment, ...

decreto dignità è legge : Roma, 7 ago., AdnKronos, - Via libera del Senato al Decreto dignità. Con 155 sì, 125 no e un astenuto l'assemblea ha licenziato in via definitiva il provvedimento, che nei prossimi giorni sarà ...

Il decreto dignità è legge : Via libera del Senato al decreto dignità . Con 155 sì, 125 no e un astenuto l'assemblea ha licenziato in via definitiva il provvedimento, che nei prossimi giorni sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale. ...

Il «decreto dignità» è legge. Via libera definitivo del Senato : tutte le novità : Con l’ok di Palazzo Madama va in porto il provvedimento che introduce restrizioni sui contratti a termine: possibili due rinnovi e non più tre mentre il datore di lavoro è obbligato a specificare la causale dopo il primo rinnovo. Confermato il dimezzamento dei contributi per le assunzioni degli under 35 fino al 2020 introdotto dalla manovra 2018...

Il decreto dignità è legge : stretta per il tempo determinato e bonus per gli Under 35 : Con 155 voti favorevoli, il Senato ha dato oggi l’ok definitivo al decreto Dignità che diventa così legge. Il testo non ha subito correzioni in commissione rispetto a quello licenziato da Montecitorio il 2 agosto ed è arrivato in Aula a Palazzo Madama senza mandato al relatore. I senatori hanno esaminato i circa 700 emendamenti presentati dopo che ...

decreto dignità approvato al Senato - il durissimo intervento di Andrea De Bertoldi di FdI : Lo sciagurato Decreto-dignità è legge: si è conclusa al Senato l'approvazione del testo, passato con 155 voti favorevoli, 125 contrari e 1 astenuto. L'Aula si è espressa sul testo che era uscito dalla ...

Approvato il decreto dignità Insorgono le opposizioni : Il Decreto Dignità è stato Approvato in via definitiva. Dopo l'ok alla Camera è arrivato anche il semaforo verde al Senato con 155 voti favorevoli, 125 contrari e 1 astenuto. Prima della approvazione ...

Il decreto dignità è legge. Cosa cambia per i contratti di lavoro - e non solo - : Il Senato approva in via definitiva il testo già licenziato dalla Camera. Nuove norme anche sulla pubblicità del gioco d'azzardo. Ecco che Cosa cambia--Il provvedimento, voluto fortemente dal ministro del lavoro e dello sviluppo economico, Luigi Di Maio, nel corso dei lavori in Commissione e in Aula sia alla Camera che al Senato si è arricchito di nuove norme come lo stop alla stretta sui contratti di somministrazione per i lavoratori portuali, ...

decreto dignità - via libera del Senato tra cartelli - urla e cori da stadio : Via libera definitivo dell'Aula del Senato al Decreto dignità con 155 sì, 125 no e 1 astenuto. Il Decreto completa così la conversione in legge, in un clima tutt'altro che sereno. cartelli, urla, ...

decreto dignità - ok del Senato con 155 sì e 125 no : è legge il provvedimento su contratti a termine e spot dei giochi : Il Decreto dignità è legge. L’aula del Senato ha dato il via libera definitivo al provvedimento con le nuove norme su contratti a termine e pubblicità dei giochi con 155 sì, 125 no e 1 astenuto. L’approvazione del provvedimento che porta la firma del vicepremier Luigi Di Maio, approdato in Aula solo ieri dopo il via libera al Milleproroghe, è arrivata in extremis a poche ore dall’inizio della pausa estiva dei lavori ...

Il decreto dignità è legge. E in Senato scatta la bagarre : Il Decreto Dignità diventa legge e in Senato scatta la bagarre. Dopo il via libera definitivo di palazzo Madama, con 155 sì, 125 no e 1 astenuto, si sono scatenate le proteste dei Senatori Pd, che hanno esposto decine di cartelli con su scritto "-80 mila #ByeBye lavoro". Guadagnandosi un richiamo da parte della presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati: "Non siamo all'asilo ma in un'Aula del Parlamento, per grazia di ...

Il decreto dignità è legge - il Senato dà il via libera definitivo. Ecco cosa prevede : Via libera definitivo dell'Aula del Senato al Decreto Dignità con 155 sì, 125 no e 1 astenuto. Il Decreto completa così la conversione in legge. Molti gli schieramenti che si sono detti delusi. "Se l'...