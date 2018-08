Il Decreto Dignità è legge | il Senato dà il via libera definitivo Ecco cosa prevede

Decreto Dignità - ok del Senato con 155 sì e 125 no : è legge il provvedimento su contratti a termine e spot dei giochi : Il Decreto dignità è legge. L’aula del Senato ha dato il via libera definitivo al provvedimento con le nuove norme su contratti a termine e pubblicità dei giochi con 155 sì, 125 no e 1 astenuto. L’approvazione del provvedimento che porta la firma del vicepremier Luigi Di Maio, approdato in Aula solo ieri dopo il via libera al Milleproroghe, è arrivata in extremis a poche ore dall’inizio della pausa estiva dei lavori ...

Il Decreto Dignità è legge. E in Senato scatta la bagarre : Il Decreto Dignità diventa legge e in Senato scatta la bagarre. Dopo il via libera definitivo di palazzo Madama, con 155 sì, 125 no e 1 astenuto, si sono scatenate le proteste dei Senatori Pd, che hanno esposto decine di cartelli con su scritto "-80 mila #ByeBye lavoro". Guadagnandosi un richiamo da parte della presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati: "Non siamo all'asilo ma in un'Aula del Parlamento, per grazia di ...

Il Decreto Dignità è legge dopo l'approvazione del Senato : Nel comunicato diffuso al termine del Consiglio dei ministri si citano la riduzione del redditometro , come misura di contrasto all'economia sommersa, e il rinvio della scadenza per l'invio dei dati ...

Il “Decreto dignità” è legge : Il Senato ha approvato definitivmente la riforma del lavoro che punta a ridurre il precariato e che include anche norme contro il gioco d'azzardo The post Il “decreto dignità” è legge appeared first on Il Post.

Decreto Dignità è legge - ok del Senato con 155 sì : Via libera definitivo dell'Aula del Senato al Decreto dignità con 155 sì, 125 no e 1 astenuto. Il Decreto completa così la conversione in legge. LEGGI ANCHE Dalla scuola ai giochi, ecco il Decreto ...

Il Decreto Dignità è legge : via libera definitivo del Senato : Il decreto Dignità è legge: l'Aula del Senato ha approvato il provvedimento in via definitiva con 155 voti favorevoli, 125 contrari e un astenuto.

Decreto Dignità è legge : via libera dal Senato/ Ultime notizie - 155 sì e 125 no : esulta M5s : Decreto dignità è legge: via libera dal Senato al provvedimento di Luigi Di Maio. Ultime notizie, 155 voti favorevoli e 125 contrari: esulta il Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 15:38:00 GMT)

Cosa c’è nel Decreto Dignità approvato al Senato : Il Decreto Dignità è legge: via libera definitivo dell'Aula del Senato con 155 sì, 125 no e 1 astenuto.Continua a leggere

Decreto Dignità - ok del Senato.E' legge : 15.21 Via libera definitivo del Senato al Decreto dignità, approvato con 155sì, 125no e un astenuto. Si completa così la conversione in legge.

La rivolta del sessanta per cento del pil contro il Decreto dignità : Roma. “Mah, io direi che solo alcuni imprenditori, politicamente schierati, hanno espresso perplessità”, ha detto Matteo Salvini intervistato dal Foglio riferendosi al decreto “dignità” che da settimane sta preoccupando gli industriali a ogni latitudine del paese. “Il decreto fissa princìpi sacrosan

Decreto Dignità - riprese le votazioni al Senato : 700 emendamenti da esaminare. Obiettivo via libera entro stasera : Ultimo miglio a Palazzo Madama per il Decreto dignità, approdato in Aula solo ieri dopo il via libera al Milleproroghe. L’Aula del Senato ha ripreso l’esame degli emendamenti, circa 700, tutti delle opposizioni. Le votazioni ripartono sugli emendamenti all’articolo 3 ma da parte di maggioranza e governo non c’è l’intenzione di approvare altre modifiche dopo quelle apportate alla Camera. Nella seduta di ieri l’esecutivo ha dato parere contrario a ...

Di Maio : Decreto Dignità - provvedimento a favore delle imprese : Roma – Le imprese “sono spaventate dal Decreto Dignita’ perche’ si e’ fatto terrorismo psicologico”, ma questo e’ un Decreto “per le imprese”. A sostenerlo il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, intervenuto a Radio24. “Ho abolito il redditometro e lo spesometro che erano due odiosi strumenti del fisco che trasformavano gli imprenditori in colpevoli fino a prova contraria e invece per me ...

Decreto Dignità - Renzi la trottola : al Senato gira tra i banchi - saluta e si intrattiene con tutti : da Calderoli a Morra – FOTO : Matteo Renzi ha fatto gli onori di casa al Senato: in Aula per l’esame del Decreto Dignità e del Milleproroghe, si è profuso in saluti e scambi di battute con i Senatori di tutti gli schieramenti. Nel penultimo giorno di lavori del Parlamento prima della lunga pausa estiva, Matteo ha socializzato con i colleghi e, tra una votazione e l’altra, ha fatto il giro tra i banchi intrattenendosi con i compagni di partito, ma ...

Senato - ultime ore per approvare il Decreto Dignità : domani atteso il via libera definitivo : Il testo del Decreto legge non ha subito correzioni in commissione rispetto a quello licenziato dalla Camera, ed è arrivato in Aula senza mandato al relatore. L'assemblea dovrà esaminare i circa 700 emendamenti ripresentati per l'Aula dalle opposizioni. Il via libera definitivo è atteso entro domani, o al massimo mercoledì mattina.Continua a leggere