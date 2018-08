Il Dark Web Bazar | Il valore dei malware | exploit e servizi

Friburgo - coppia tedesca vendeva il figlio ai pedofili sul Dark Web : condannati : Ha consentito che il figlio, un bimbo che oggi ha 10 anni, subisse sistematicamente abusi sessuali in cambio di denaro. In pratica lo vendeva a uomini contattati sui siti del cosiddetto ‘dark web’. Per questo motivo il Tribunale di Friburgo ha condannato la 48enne Berrin Taha, madre della vittima, e il suo compagno 39enne, Christian Lais, rispettivamente a 12 anni e mezzo e 12 anni di carcere con l’accusa di abusi sessuali e ...

Roma : Acquistava stupefacenti sul ‘Dark Web’ - 34enne arrestato : Roma – Un Romano di 34 anni era riuscito ad introdursi nel “dark web” conosciuto anche come luogo di traffici illeciti illegali e virtuali del “deep web”, accessibile solo attraverso particolari software che consente di navigare in forma anonima e dove l’uomo, Acquistava svariati tipi di stupefacente pagandolo con la moneta virtuale “Bit Coin”. La sua specializzazione pero’, non e’ ...

Ruba informazioni sui droni militari americani e le vende sul Dark web : La conferma è arrivata dall’azienda di sicurezza Recorded Future: un hacker sudamericano ha Rubato dati all’aeronautica militare americana. Le informazioni sono state sottratte dal computer di un ufficiale, violando il router tramite il quale era connesso alla rete e, stando a quanto riportato dalla Cnn, tra queste ci sarebbe un elenco di nomi delle persone che lavorano con i droni Reaper MQ-9A. informazioni sul materiale di manutenzione e ...