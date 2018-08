Il creatore del GDR cartaceo Cyberpunk 2020 Mike Pondsmith è d' accordo sull' uso della

E' morto Fedele Di Matera - creatore del marchio Fioretta : E' morto Fedele Di Matera, creatore del marchio Fioretta. Aveva 66 anni. E' deceduto la notte scorsa a Ragusa. Nato a Bari da 40 anni viveva a Modica.

Dopo La Casa di Carta su Netflix arrivano nuove serie tv originali del creatore Alex Pina : Senza ombra di dubbio il successo globale de La Casa di Carta su Netflix ha rappresentato uno spartiacque per il colosso dello streaming, ispirando anche nuovi modelli di business e motivando nuovi investimenti. Non solo Netflix ha deciso di entrare nella produzione della serie accanto ad Atresmedia per una terza (e non prevista) stagione della saga dei raPinatori della Zecca di stato spagnola, ma ha anche firmato un accordo esclusivo con il ...

Jeff Bezos è l'uomo più ricco della storia moderna : il creatore di Amazon vale 150 miliardi di dollari : Davanti a tutti: Jeff Bezos è l'uomo più ricco della storia moderna. Nel 'Prime Day', il giorno dei maxi sconti di Amazon , Bezos vale - in base al Bloomberg Billionaires Index - 150 miliardi di ...

La Casa di Carta 4 è già nei piani di Netflix insieme alla terza stagione : arriva la conferma del creatore : Mentre il pubblico aspetta l'arrivo della terza parte su Netflix, Alex Piña pensa già a La Casa di Carta 4: la saga dei rapinatori della Zecca di Stato Spagnola non si fermerà infatti al nuovo capitolo in arrivo nella primavera 2019 sulla piattaforma streaming. La conferma è arrivata dallo stesso showrunner in occasione della partecipazione al Monte Carlo Television Festival: oltre ad aver annunciato la potenziale uscita de La Casa di Carta 3 ...

Arrestato Luigi Dagostino - imprenditore amico della famiglia Renzi. creatore outlet The Mall : Finisce in manette Luigi Dagostino, famoso imprenditore pugliese in passato socio dei genitori dell’ex premier, Matteo Renzi. L'accusa della procura è per il reato di emissioni di fatture per operazioni inesistenti per un valore totale di 3 milioni di euro.Continua a leggere