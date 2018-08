Il consiglio del virologo Roberto Burioni ai genitori sui vaccini

consiglio Mondiale della Pace : Abolire le armi nucleari! Mai pi Hiroshima e Nagasaki! : I popoli del mondo devono operare per approfondire la presa di coscienza dell'opinione pubblica allo scopo di premere per l'abbandono della politica di 'deterrenza nucleare' e per la promozione del ...

VITALIZI E PENSIONI/ Quello che M5s non dice sul parere del consiglio di Stato : Il Consiglio di Stato ha fornito al Presidenza della Senato un parere su una delibera come quella della Camera per intervenire sui VITALIZI in essere. GIULIANO CAZZOLA(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 06:07:00 GMT)LAVORO 4.0/ I pericoli per l'occupazione non vengono dalle macchine, di F. AmicucciDECRETO DIGNITÀ/ L'imprenditore: flessibilità, un errore che porterà più disoccupazione, di D. Possi

Serie C 2018-2019 : slitta il campionato - regna un clima di incertezza. La decisione del consiglio : slitta l’inizio della Serie C 2018-2019 a causa del clima di incertezza e precarietà del calcio italiano. Il campionato per il momento dovrebbe incominciare la prima domenica di settembre ma ne sapremo di più il prossimo 22 agosto quando a Roma si riunirà un’assemblea del Consiglio Direttivo della Lega Pro. Il Consiglio ha preso atto delle ammissioni di Cavese, Imolese e Juventus U23 al campionato di Serie C in base alle decisione di ...

Calendario 2019 BCE : le date delle riunioni del consiglio Direttivo : Quando si riunisce, nel 2019, il Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea? I meeting del Governing Council BCE, il principale organo decisionale dell'istituto centrale di Francoforte, sono ...

MARSALA. IL consiglio COMUNALE ESAMINA SEI PROPOSTE DI DELIBERAZIONE. APPROVATO L'AFFIDO DEL SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA : Due delibere approvate e altrettante accontonate; un atto di indirizzo e un ordine del giorno votati all'unanimità. È quanto si registra al seguito dei lavori del CONSIGLIO COMUNALE di Marsala, in ...

Violenze sui medici - Grillo : ddl all'esame del prossimo consiglio dei ministri : Il provvedimento prevede l'inasprimento delle sanzioni e presidi delle forze dell'ordine nelle strutture. Previsti anche un osservatorio e una campagna di comunicazione sul ruolo degli operatori sanitari. La ministra Grillo: "Le ripetute aggressioni non possono avere alcuna...

Taglio dei vitalizi al Senato - ok del consiglio di Stato : Se il Taglio dei vitalizi per gli ex deputati si è deciso in modo piuttosto rapido grazie alla spinta di Roberto Fico, fare lo stesso al Senato rischia di rivelarsi un'impresa ben più complessa nonostante le pressioni dei Senatori del Movimento 5 Stelle.Oggi qualcosa ha iniziato a muoversi col Consiglio di Stato che, interpellato proprio Senato all'inizio del mese scorso prima di procedere ad analizzare la riforma dei vitalizi, ha dato parere ...

Caso Daisy Osakue - in Liguria consiglieri della Lega baciano uova fuori dal consiglio : Il gesto di assessori e consiglieri regionali per sottolineare l'assenza di movente razzista dietro l'aggressione all'atleta azzurra colpita da uova e per condannare invece le accuse al leader leghista Matteo Salvini.Continua a leggere

COREA DEL NORD/ Gli esperti del consiglio di Sicurezza dell'Onu : "Non ha fermato i suoi programmi nucleari" : La COREA del NORD non ha concluso il suo programma nucleare e missilistico: il rapporto degli esperti del Consiglio di Sicurezza dell'Onu conferma i dubbi dell'intelligence americana.(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 11:00:00 GMT)

La Corea del Nord sta portando avanti il programma nucleare - dice un rapporto presentato al consiglio di Sicurezza dell’ONU : La Corea del Nord sta portando avanti il programma nucleare, dice un rapporto compilato da esperti indipendenti che è stato presentato al Consiglio di Sicurezza dell’ONU. È una teoria già avanzata la scorsa settimana dall’intelligence americana, che si era basata The post La Corea del Nord sta portando avanti il programma nucleare, dice un rapporto presentato al Consiglio di Sicurezza dell’ONU appeared first on Il Post.

Vitalizi senatori : ok del consiglio di stato ai tagli : I tagli si facciano secondo i principi della Consulta e con il regolamwnto del Senato. Pressing del M5s al Senato - Anche i Vitalizi degli ex senatori si possono tagliare, ma la nuova disciplina deve ...

Vitalizi : ok del consiglio di Stato al taglio se giustificato : In una nota si legge che si deve intervenire 'con una norma razionale giustificata da un'inderogabile esigenza di intervenire o da un interesse pubblico generale' - Il Consiglio di Stato ha dato l'ok ...