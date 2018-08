Il comparto bancario a Piazza Affari si muove in territorio positivo | +1 | 24% | | guizzo

Il comparto bancario a Piazza Affari si muove in territorio positivo - +1 - 20% - : Teleborsa, - Andamento tonico per il settore bancario italiano grazie alla scia positiva disegnata dall'EURO STOXX Banks. Il FTSE Italia Banks ha aperto a 10.157,19 con un incremento di 121,25 punti ...

Il comparto bancario a Piazza Affari è in territorio positivo - +0 - 97% - - corre UBI Banca : Teleborsa, - Scambi in positivo per il settore Bancario italiano che segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dall'EURO STOXX Banks. Il FTSE Italia Banks ha aperto a 10.015,22 in crescita ...

Seduta moderatamente positiva per il comparto bancario a Piazza Affari - +0 - 47% - - giornata euforica per Banca MPS : Senza slanci il settore Bancario italiano che si porta poco sopra i livelli precedenti, evidenziando un andamento analogo all' EURO STOXX Banks , che mostra un incremento modesto. Il FTSE Italia Banks ...

Il comparto bancario a Piazza Affari si muove in territorio positivo - +2 - 32% - - slancio per Banca Carige : Rally per il settore Bancario italiano , anticipato dall'ottima performance dell' EURO STOXX Banks . Il FTSE Italia Banks ha aperto a quota 10.019,18 e sta trattando a 10.123,96, balzando del 2,32% ...

Sotto la parità il comparto bancario a Piazza Affari - -0 - 43% - - giornata in discesa per doBank : Teleborsa, - Registra una modesta discesa il settore bancario italiano, mentre l'EURO STOXX Banks consolida i prezzi della vigilia. Il FTSE Italia Banks ha chiuso a quota 9.884,25, in calo dello 0,43% ...

Segno meno per il comparto bancario a Piazza Affari - -1 - 29% - - scambi negativi per Credito Valtellinese : Teleborsa, - Seduta in ribasso per il settore bancario italiano, preannunciato dall'andamento debole dell'EURO STOXX Banks. Il FTSE Italia Banks ha chiuso la giornata a quota 9.926,55, in diminuzione ...

In flessione il comparto bancario a Piazza Affari - -0 - 93% - : Movimento in ribasso per il settore bancario italiano , nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall' EURO STOXX Banks . Il FTSE Italia Banks ha terminato la seduta a 10.056,13, in discesa di 94,12 ...

Il comparto bancario a Piazza Affari in rialzo - +0 - 83% - : Teleborsa, - Brilla il settore bancario italiano nonostante l'andamento pressoché stabile evidenziato dall'EURO STOXX Banks. Il FTSE Italia Banks ha aperto a 10.077,9 in crescita dello 0,83%, rispetto ...

Il comparto bancario a Piazza Affari dà qualche segnale positivo - +0 - 28% - : Teleborsa, - Tentennante il settore bancario italiano che si è mosso con un piccolo rialzo, mostrando qualche spunto in più rispetto all'andatura incolore dell'EURO STOXX Banks. Il FTSE Italia Banks ...