Il commissario Claudius Zorn | nuova serie di Canale 5 – Data inizio e anticipazioni

(Di martedì 7 agosto 2018) Sta per sbarcare su Mediaset unatv in prima visione assoluta: si intitola Ile arriva dalla Germania. Vediamo di cosa si tratta e quando andrà in onda. Il, dai romanzi di Stephan Ludwig alla tv tedesca In realtà, più che unaa puntate, Il, è un ciclo di film per la tv, con stessi personaggi principali e diversi casi da risolvere. Il protagonista, per l’appunto, è nato dalla penna dello scrittore tedesco Stephan Ludwig e le vicende sono ambientate nella città di Halle (Saale). Dai suoi romanzi thriller sono tratti 5 tv movie, trasmessi in Germania a partire dal 2014 e fino al 2017:– Tod und Regen (Morte e pioggia), 2014, regia di Mark Schlichter;– Vom Lieben und Sterben (Riguardo all’amore alla morte), 2015, regia di Mark Schlichter;...