Il commercio tra Russia e USA nel 2018 è aumentato dell' 11 | 3%

Per i turisti comprare casa in Umbria è un vero affare. I dati dell'Osservatorio Fimaa-Confcommercio : nella nostra regione forte diminuzione ... : UMWEB, Perugia. La bellezza sarà di certo la motivazione principale, ma i turisti che scelgono l'Umbria per acquistare una casa al lago, nelle zone di montagna o nelle città hanno una motivazione ...

Alla Camera di commercio la presentazione della guida turistica "La Città Metropolitana di Reggio Calabria tra Cultura - Natura e Ospitalità' : Il turismo è un settore che potrebbe trainare l'intera economia della Città Metropolitana ma nel medio e lungo periodo i dati delle rilevazioni Istat evidenziano una scarsa vivacità e dinamicità in ...

Scienza - a Figalli il ‘nobel’ per la matematica : ecco il suo “trasporto ottimale” - dal commercio al meteo : Alessio Figalli è stato premiato con la Medaglia Fields per i suoi “contributi alla teoria del trasporto ottimale e alle sue applicazioni nelle equazioni differenziali a derivate parziali, metrica geometrica e probabilità”. In particolare, il matematico italiano si è occupato dello studio di quale sia il modo più economico per trasportare una distribuzione di massa da un luogo a un altro, supponendo che il costo di trasporto dipenda ...

commercio e dazi - raggiunta la tregua tra UE e USA : La tanto sperata tregua tra UE e Trump sulla questione dazi è finalmente arrivata. Tra le due sponde dell'Atlantico è stato ricucito in parte lo strappo sul Commercio, raggiungendo un accordo per regolare i reciproci rapporti. Il presidente UE ha ottenuto una apertura (specie sui temutissimi dazi sulle auto), Trump dal canto “incassa” dall’Unione europea una serie di garanzie. Bruxelles infatti si impegna a ridurre i dazi industriali (in ...

commercio - export extra-Ue +8% annuo : 11.50 A giugno 2018 le esportazioni italiane verso i Paesi extra-europei crescono del 7,9% rispetto al mese precedente e dell'8% rispetto al 2017,secondo i dati Istat. L'aumento tendenziale raggiunge il +55,1% in Svizzera, il +18,8% negli Stati Uniti e il +11,6% in India. Anche le importazioni aumentano del 2,1% mensile e dell'8% annuo. L'Istat commenta che è "determinante" il contributo della cantieristica navale, al netto del quale le ...

**commercio estero : a giugno surplus extra Ue sale a 3 - 5 mld** : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – Il surplus commerciale a 2018 è stimato pari a +3.552 milioni, in aumento rispetto a +3.283 milioni di giugno 2017. Nel primo semestre dell’anno aumenta l’avanzo nell’interscambio di prodotti non energetici (da +30.347 milioni per il 2017 a +32.188 milioni per il 2018). E’quanto emerge dalle rilevazioni dell’Istat. L'articolo **Commercio estero: a giugno surplus extra Ue sale a 3,5 ...

commercio estero : Istat - a giugno export extra Ue +7 - 9% su mese (3) : (AdnKronos) – Ancora con riguardo al confronto tendenziale, a giugno 2018 l’export verso la Svizzera (+55,1%), Stati Uniti (+18,8%) e India (+11,6%) è in forte aumento. In flessione le vendite di beni verso paesi OPEC (-18,3%), Medio Oriente (-13,1%) e Turchia (-12,5%). Gli acquisti da paesi OPEC (+34,9%) e Russia (+11,0%) registrano incrementi tendenziali molto più ampi della media delle importazioni, mentre sono in diminuzione ...

commercio estero : Istat - a giugno export extra Ue +7 - 9% su mese (4) : (AdnKronos) – Determinante il contributo delle vendite della cantieristica navale, al netto delle quali le dinamiche congiunturali e tendenziali dell’export rimangono positive e pari, rispettivamente, a +1,7% e +2,1%.La cantieristica navale influenza anche il forte incremento tendenziale dell’export registrato verso Stati Uniti e Svizzera, paesi individuati come destinatari di questi movimenti particolari sulla base del ...

G20 : bozza - commercio tra rischi crescita : ANSA, - BUENOS AIRES, 21 LUG - La crescita mondiale è meno sincronizzata e i rischi sono aumentati. Fra questi ci sono le "crescenti debolezze finanziarie, le tensioni commerciali e geopolitiche, gli ...

Confcommercio - Valenza tra i probiviri della federazione Moda Italia nazionale : Operatori degli 'Sprar' senza stipendio, la Cgil chiede 'aiuto' al prefetto 3 Confcommercio, Valenza tra i probiviri della federazione Moda Italia nazionale Alfonso Valenza Altra affermazione a ...

Venezia : Camera commercio - export - turismo e imprese straniere trainano ripresa (4) : (AdnKronos) - Tre degli otto bandi previsti per quest’anno scadono il 31 luglio, data entro cui associazioni e soggetti privati potranno presentare proposte progettuali per la realizzazione di servizi e attività in convenzione con l’ente Camerale a scelta tra: riqualificazione urbana e rigenerazione

Venezia : Camera commercio - export - turismo e imprese straniere trainano ripresa (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - È confortante notare come tra le imprese stia crescendo l’attenzione per l’ambiente e modelli di produzione sostenibili, così come l’interesse per la digitalizzazione - spiega Andrea Favaretto, Centro Studi Sintesi - Quello di cui le aziende sentono necessità sono senz’al

Venezia : Camera commercio - export - turismo e imprese straniere trainano ripresa (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - I numeri di Venezia evidenziano di fatti una generale ripresa dell’economia nell’area metropolitana con 89.956 imprese attive (+0,5%), mentre nel territorio di Rovigo permane uno stato di sofferenza con 29.732 aziende in calo dello 0,9%. Diminuiscono in entrambi i territo

Venezia : Camera commercio - export - turismo e imprese straniere trainano ripresa : Venezia, 19 lug. (AdnKronos) - A tre anni dall’accorpamento la Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare, costituita il 20 luglio del 2015, conta oggi 132.781 imprese registrate di cui 119.688 attive. Un numero in lieve crescita (+0,1%) rispetto ai valori del 2016. È quanto emerge dal III Cr