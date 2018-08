Il caso Chievo non blocca la società pitagorica che continua ad essere attiva al

caso plusvalenze e ripescaggi : i tifosi del Crotone sono imbufaliti - denunciato il Chievo in tre Procure della Repubblica : plusvalenze Chievo VERONA- La convocazione al prossimo 12 settembre dell’udienza al Tribunale federale del processo sportivo per il Chievo Verona ha provocato enorme malcontento nei tifosi del Crotone che speravano nel ripescaggio in Serie A. Come riporta Crotone News, alcuni tifosi del club calabrese hanno presentato un esposto nelle Procure Repubblica di Roma, Verona e Crotone, chiedendo ai magistrati di indagare sulla società e ...

caso Chievo - rabbia Crotone : «Una vergogna - brutta pagina per il calcio italiano» : «Registriamo ancora una volta l'ennesima pagina negativa per il calcio italiano. È una vergogna senza fine», ha commentato Vrenna, presidente del Crotone. L'articolo Caso Chievo, rabbia Crotone: «Una vergogna, brutta pagina per il calcio italiano» è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

caso Chievo - il Tribunale Federale va in ferie : il processo per le plusvalenze fittizie slitta a… settembre : Il Tribunale chiude per ferie, il processo sulle plusvalenze fittizie verrà svolto il dodici settembre Continua ad essere rinviato il processo che vede coinvolto il Chievo per le plusvalenze fittizie, adesso fissato per il prossimo 12 settembre. Dopo il verdetto di improcedibilità che aveva dilatato i tempi, ecco adesso un altro impedimento che rischia di falsare il prossimo campionato di serie A. Il Tribunale Federale infatti chiude per ...

caso plusvalenze Chievo Verona - Serie A in bilico : il Tribunale Federale fissa al 12 settembre la nuova udienza : Caso plusvalenze- Il Tribunale Federale Nazionale ha fissato al 12 settembre l’udienza per il Caso Chievo Verona. I rappresentanti del club veneto saranno ascoltati in merito allo scandalo plusvalenze fittizie emerse in cooperazione con il Cesena. La scelta della data, ben oltre l’inizio del campionato di Serie A, sembra alquanto assurda. Che succede se i giudici decidono la retrocessione in Serie B del club di Campedelli? Sicuramente cosa ...

caso plusvalenze Chievo Verona - UFFICIALE : il Tribunale Federale fissa al 12 settembre la nuova udienza : Ovvero: perché Malagò è inadeguato a guidare lo sport italiano - Parte II Clamoroso, grazie alle plusvalenze fittizie Chievo e Cesena si sono iscritte al campionato: lo dice anche la Figc! La spirale ...

Il Crotone chiede il rinvio delle prime due gare del Chievo per il caso plusvalenze : Rinviare le prime due gare del Chievo nel campionato di Serie A e la prima del Crotone in Serie B "per consentire alla Giustizia sportiva di pronunciarsi". L'articolo Il Crotone chiede il rinvio delle prime due gare del Chievo per il caso plusvalenze è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Chievo - nuovo deferimento per il caso plusvalenze. Crotone : “Rinviare prime 2 gare”. Caos ricorsi - a rischio inizio della B : Il Chievo Verona il suo presidente Luca Campedelli sono stati nuovamente deferiti al Tribunale federale nazionale per il caso delle plusvalenze fittizie. Dopo che il primo deferimento era stato dichiarato improcedibile per un vizio di forma, il procuratore federale della Figc ha istruito un nuovo procedimento senza perdere tempo: l’obiettivo è avere una sentenza a metà agosto, prima dell’inizio del campionato di Serie A. La procura ...

caso plusvalenze - nuovo deferimento per il Chievo e per Campedelli : Nuovi procedimenti contro il Chievo, il presidente Luca Campedelli e quattro dirigenti della società nell'ambito dell'indagine sulle plusvalenze sospette del triennio 2014-17. Il procuratore della ...

Il Crotone chiede il rinvio delle prime due gare del Chievo per il caso plusvalenze : Rinviare le prime due gare del Chievo nel campionato di Serie A e la prima del Crotone in Serie B "per consentire alla Giustizia sportiva di pronunciarsi". L'articolo Il Crotone chiede il rinvio delle prime due gare del Chievo per il caso plusvalenze è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

caso Chievo : Campedelli salta l'audizione e punta sulla prescrizione : Nuovo capitolo nella vicenda legata al Caso plusvalenze fittizie [VIDEO], il presidente del Chievo Verona Luca Campedelli convocato nella mattinata di martedì 31 luglio in audizione dal Procuratore Federale non si presentera' all'incontro. Declinato infatti l'invito formulato da Giuseppe Pecoraro attraverso l'invio di un certificato medico. Una situazione che sembra non riuscire a trovare una svolta trascinandosi avanti nel tempo in questa ...

caso Chievo : Campedelli non va in Procura : Un certificato medico per giustificare la sua assenza alla audizione sulla questione delle plusvalenze fittizie, programmata con la Procura della Figc per domani: Luca Campedelli, apprende l'Ansa, non ...

caso Chievo : Campedelli non va in Procura : ANSA, - ROMA, 30 LUG - Un certificato medico per giustificare la sua assenza alla audizione sulla questione delle plusvalenze fittizie, programmata con la Procura della Figc per domani: Luca ...

Serie B : il Crotone chiede lo slittamento dei campionati per il caso Chievo : Il calcio d'agosto, come ormai accade da qualche anno, si continua purtroppo a giocare nei Tribunali. Dopo il caso Chievo Verona, per il quale il Tribunale Federale Nazionale si è espresso dichiarando l’improcedibilita', per un vizio formale, del deferimento emesso nei confronti della societa' veneta con conseguente permanenza in Serie A della squadra clivense si è alzato forte il coro di protesta del Crotone. Si, perchè in caso di ...

Bufera dopo il caso Chievo : il Crotone chiede la sospensione dei campionati - Serie A e B potrebbero slittare : Serie A e B potrebbero slittare a causa del caso che ha visto protagonista il Chievo Verona, imputato per plusvalenze fittizie Il Crotone chiede la sospensione dei campionati. Il club calabrese non ci sta e tuona dopo quanto accaduto relativamente all’inchiesta che vede imputato il Chievo Verona per plusvalenza fittizie. Ricordiamo che il club non è stato assolto, ma a causa di un vizio di forma è stata riscontrata ...