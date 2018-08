Il Brasile vieta l’accesso ai venezuelani

Calcio - Mondiali 2018 : per il Brasile è già vietato fallire - Costa Rica a caccia di un’impresa epica : Il Brasile è già ad un bivio nella sua seconda uscita ai Mondiali 2018 in Russia. Nello Stadio San Pietroburgo, domani, venerdì 22 giugno, alle ore 20.00 i carioca sfideranno il Costa Rica in un match che deciderà le sorti delle due squadre, il cui destino nella competizione potrebbe già essere appeso a un filo. Una sconfitta, di fatto, andrebbe a compromettere il cammino del Brasile, reduce da un pareggio a sorpresa contro la coriacea Svizzera, ...