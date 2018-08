Il Bosco verticale e la pasta di Kamut hanno qualcosa in comune | sono per pochi

ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 agosto 2018) Questo che sto scrivendo è un post da uomo della strada. Lo ammetto di non avere le competenze per approfondire questa problematica. Mi limito a osservare. C’è un elemento che accomuna ildi Milano e ladimolto cari. Un appartamento neldell’archistar nostrano Stefano Boeri – fratello del presidente dell’Inps, Tito – arrivava a costare (andati a ruba) 15mila euro al metro quadro. Le spese condominiali medie si aggirano sui 1500 euro al mese. Decisamente più abbordabile – si fa per dire – un alloggio nel 25 Verde di Torino dell’architetto Luciano Pia. Qui siamo su “appena” 5mila euro al mq. Ladimediamente costa tre/quattro volte tanto latrafilata al bronzo che adesso va di moda. Mi si dirà sì vabbé ma lì paghi il marchio registrato. Vero, ma se compro ladi Khorasan, che non è un ...