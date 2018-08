Il 10 agosto la notte di San Lorenzo tra calici e osservazioni dalle vigne toscane

Il ministro Centinaio annuncia : "Faremo del 4 agosto una vera Notte Bianca del cibo italiano" : Intervistato dal giornalista Paolo Massobrio , Centinaio ha sottolineato l'importanza di aver fuso nello stesso dicastero due dei settori più importanti per l'economia italiana: 'Il progetto, ...

Pooh 50 - l'ultima notte insieme/ Diretta e scaletta : Francesco Facchinetti nel gran finale (Replica 4 agosto) : Pooh 50 - l'ultima notte insieme in onda oggi, sabato 4 agosto, in prima serata su canale 5: Diretta e scaletta. 50 canzoni per un ultimo, trionfale concerto.(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 00:07:00 GMT)

Il 4 e 5 agosto la Notte Bianca del cibo italiano a FICO Eataly World festeggia Artusi : LE RICETTE ArtusiANE A FICO Per tutto il fine settimana, nei punti ristoro di FICO sarà inoltre possibile assaggiare 21 squisiti piatti realizzati seguendo il ricettario "La Scienza in cucina e l'...

Concerto dei Pooh su Canale5 il 4 agosto - l’Ultima Notte Insieme raccoglie le emozioni della reunion : Il Concerto dei Pooh su Canale5 ci porta indietro nel tempo fino al 2016, quando lo storico gruppo sorto a Bologna 50 anni prima ha deciso di tornare sul palco per un tour conclusivo con il quale hanno voluto mettere la parola fine al progetto del gruppo. La location è quella dello Stadio San Siro, la grande arena della musica, nel quale Roby Facchinetti, Riccardo Fogli, Red Canzian, Stefano D'Orazio e Dodi Battaglia hanno voluto salutare il ...

3 agosto - Figaro su - Figaro giù…! con Elio apre il Festival itinerante de La Notte della Taranta - Otranto - Lecce - : Troviamo Bartolo invecchiato e brontolone, diventato il dispotico sindaco della cittadina, che cerca rivalsa nel suo ruolo di uomo di scienza e nella sua veste istituzionale. Per questo bandisce il ...

Notte Bianca del Cibo Italiano : il 4 agosto si festeggia così : Una serata intera in cui mangiare, bere benissimo, conoscere i luoghi dove si produce una delle grandi ricchezza del nostro paese: si potrà fare questo e tanto altro in occasione della Notte Bianca del Cibo Italiano. Prima edizione dell’evento, nato questo che è l’anno dedicato al Cibo Italiano, si festeggerà il 4 agosto non a caso: in questa giorno, nel 1820, è nato Pellegrino Artusi, autore de La scienza in cucina e l’arte del ...

Meteo - arriva il caldo vero - anche di notte - . Ma dal 7 agosto torna la pioggia : Sull'Italia arriva il caldo vero con punte di 38 gradi al centronord e sensibili aumenti anche di notte. Un'ondata di caldo e afa che potrebbe persistere per tutta la prima settimana di agosto; in ...

Audio e testo Notte d’agosto di Einar Ortiz - il nuovo singolo estivo scritto da Tony Maiello : Notte d’agosto di Einar Ortiz è tra i nuovi singoli attesi in radio da venerdì 27 luglio 2018. La canzone è contenuta nell'Ep d'esordio di Einar che porta il suo stesso nome, disponibile nei negozi di musica e in digital download dallo scorso 1 giugno. Notte d’agosto è uno dei brani più up-tempo dell’album. Il brano è stato scritto da Tony Maiello e viene rilasciato da Einar quando ormai l'estate 2018 è nel pieno del suo svolgimento. Notte ...

Palio Remiero martedì 14 agosto 2018 a Verbania Pallanza. Sfida tra nove imbarcazioni con eventi e spettacoli sino a tarda notte - tra cui Paolo Carta e Deviazioni Spappolate : ... illusionista, che ha collaborato con SKY, Mediaset e RAI, nonché per musical internazionali e per il cinema, ricevendo numerosi premi internazionali per i suoi spettacoli, dal 2011 è Direttore ...

IMMAGINI DI NOTTE XXI - Dal 9 luglio al 18 agosto il cinema all'aperto ad Albino : Come già detto, la rassegna avrà come nuova ambientazione alle proiezioni la bellissima struttura, attrezzata per gli spettacoli estivi , libera da barriere architettoniche, , realizzata recentemente ...