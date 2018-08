huffingtonpost

: È stata identificata l'unica vittima dell'incendio a Borgo Panigale. Si tratta di Andrea Anzolin, 42 anni, vicentin… - giornaleladige : È stata identificata l'unica vittima dell'incendio a Borgo Panigale. Si tratta di Andrea Anzolin, 42 anni, vicentin… - edelweiss330 : RT @HuffPostItalia: Identificata l'unica vittima dell'incendio di Bologna: Andrea Anzolin, 42 anni,della provincia di Vicenza - Gl23630509 : RT @HuffPostItalia: Identificata l'unica vittima dell'incendio di Bologna: Andrea Anzolin, 42 anni,della provincia di Vicenza -

(Di martedì 7 agosto 2018)l', seguito all'incidente stradale che ieri pomeriggio ha provocato il crollo di un ponte'autostrada A14 a Borgo Panigale. Si tratta di, 42, vicentino che lavorava per un'impresa di commercio e distribuzione di carburantea provincia di Vicenza. Era un autista esperto, che da moltiguidava mezzi che trasportano materiale infiammabile.Non ci sono altre persone coinvolte nell'esplosione'autocisterna a: lo hanno accertato nella serata di ieri le squadre Usar dei Vigili del Fuoco che hanno completato le ricerche nell'area del viadotto distrutto dall'esplosione. Proseguono invece le verifiche sugli edifici attorno alla zona'incidente, anche se al momento non sono emerse particolari criticità.Intanto arrivano novità per quanto concerne la viabilità. "Sono riaperte a Borgo Panigale ...