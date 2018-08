Ictus dopo il trattamento ai capelli dal parrucchiere | chiede 1 milione di danni

Ictus e paralisi dopo trattamento parrucchiere : 1 milione di risarcimento/ Richiesta choc a salone di bellezza : Ictus e paralisi dopo trattamento parrucchiere: 1 milione di risarcimento. Ultime notizie Glasgow, questa la Richiesta di Adele Burns, 47enne vittima.(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 10:05:00 GMT)

“Ictus”. Adele non parlerà più - è successo dopo questo trattamento estetico : Doveva essere un giorno speciale, doveva uscire da quel salone di bellezza con un nuovo look grazie a un trattamento offertole da suo marito. Ne è uscita con un ictus che le ha devastato la vita fin dal primo istante, lasciandole conseguenze fisiche tali da non consentirle più di essere autosufficiente. Oggi, a due anni da quel maledetto 21 aprile 2016, Adele Burns, 47enne di Glasgow, in Scozia, ha deciso di portare in tribunale i responsabili ...

Ictus e paralisi dopo il trattamento dal parrucchiere - 47enne chiede un milione al salone di bellezza : ... avvocato specializzato in trattamenti estetici - non sono fatti inauditi, ci sono già stati alcuni casi analoghi in giro per il mondo. La causa intentata da Adele dovrà servire anche a far sì che il ...

Ictus e paralisi dopo il trattamento dal parrucchiere - 47enne chiede un milione al salone di bellezza : ... avvocato specializzato in trattamenti estetici - non sono fatti inauditi, ci sono già stati alcuni casi analoghi in giro per il mondo. La causa intentata da Adele dovrà servire anche a far sì che il ...

Colpito da un Ictus due ore dopo la sua nascita : Archie si salva miracolosamente : Archie non respirava quando è venuto al mondo e ha trascorso tre giorni attaccato ad una macchina per il supporto vitale. Ora è tornato a casa con la sua mamma, ma i medici non hanno la certezza che quell'ictus non abbia provocato dei danni a lunghi a termine.Continua a leggere

Mantova - in coma da mesi partorisce una bimba/ Ma non sa di essere mamma : è grave dopo l'Ictus : Mantova, la madre in coma da 3 mesi partorisce la figlia: ictus-infarto non fermano la gravidanza, "la bimba sta bene e le condizioni sono buone". Ecco cosa è successo(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 16:17:00 GMT)