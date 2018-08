“Ictus” Adele non parlerà più | è successo dopo questo trattamento estetico

caffeinamagazine

(Di martedì 7 agosto 2018) Doveva essere un giorno speciale, doveva uscire da quel salone di bellezza con un nuovo look grazie a unoffertole da suo marito. Ne è uscita con un ictus che le ha devastato la vita fin dal primo istante, lasciandole conseguenze fisiche tali da non consentirle più di essere autosufficiente. Oggi, a due anni da quel maledetto 21 aprile 2016,Burns, 47enne di Glasgow, in Scozia, ha deciso di portare in tribunale i responsabili del salone di bellezza Rainbow Rooms chiedendo un risarcimento di un milione di sterline, visto che finora le sue richieste sono rimaste inascoltate.Come hanno confermato anche i medici dell’ospedale in cui è stata ricoverata, durante il, durato 5 ore, adsono stati lavati i capelli per sei volte: e ogni volta la sua testa è stata infilata con modi evidentemente non delicatissimi in un lavandino senza protezioni di gomma. ...