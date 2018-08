ICC | ultimi match in diretta su Sky Sport con Real Madrid-Roma e Atletico-Inter

Volley - Mondiali 2018. ChICCo Blengini : “Questa Italia è da podio! Convocazioni? Ultimi dubbi da sciogliere” : Manca poco più di un mese ai Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno in Italia dal 9 al 30 settembre. La nostra Nazionale si sta preparando per il grande appuntamento e punterà naturalmente a ben figurare con la speranza di lottare per salire sul podio dopo l’argento alle Olimpiadi di Rio 2016 e le delusioni dello scorso anno. Gli azzurri sono nel pieno della marcia di avvicinamento alla rassegna iridata e stanno svolgendo dei ...

Amazon - Jeff Bezos è l'uomo più rICCo degli ultimi 40 anni : Ad oggi il patrimonio del 54enne patron del 'negozio del mondo' di aggira sui 150 miliardi di dollari, circa 55 in più di Bill Gates, il secondo più ricco al mondo. Ma oltre al titolo per il 2018, di ...

Meteo - 2017 anno di sICCità : in Lombardia il peggiore degli ultimi 30 anni : Il 2017 verrà ricordato come un anno caldo ma soprattutto siccitoso in tutta Italia. Le precipitazioni nel nostro Paese sono risultate al di sotto della norma del 22%, con anomalie più importanti sulle regioni occidentali per quanto riguarda il Nord Italia. In particolare in Lombardia il mese di ottobre è stato uno dei meno piovosi degli ultimi 30 anni. Sono questi alcuni risultati del XIII rapporto “Gli indicatori del clima in ...

Grande Fratello Vip 3/ Anticipazioni e news sul cast : Iva ZanICChi smentisce - gli ultimi rumors : Grande Fratello Vip 3, le nuove Anticipazioni e tutte le ultime indiscrezioni sul reality show di Casa Mediaset: Iva Zanicchi smentisce la sua partecipazione.(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 03:05:00 GMT)