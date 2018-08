 I tre nodi ancora aperti nel governo su cui nessuno per ora vuole cambiare strategia

agi

(Di martedì 7 agosto 2018) Non si chiude lo iato apertosi in seno alla maggioranza sui fronti Tav, Tap e Rai. Mentre si riapre un altro fronte di discussione: il dossier Ilva. Su Tav e Tap, i capi politici di M5s e Lega, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, si dicono entrambi "fiduciosi" che alla fine si arriverà ad un accordo, grazie al "buon rapporto personale" tra loro. Ma le divisioni permangono. Con i pentastellati favorevoli alla "ridiscussione" delle due opere, che per i leghisti è "importante" completare. Il nodo Tap "Non abbiamo pregiudizi come Movimento - spiega Di Maio -: dire che dobbiamo spendere 10 miliardi per andare da Torino a Lione quando non riusciamo ad andare da casa a scuola perché non ci sono le strade, secondo me, è uno spreco. Va ridiscussa". Di diverso avviso il suo collega vice premier. "Sulle opere ...