I militanti del M5s chiedono a Di Maio di fermare il candidato della Regione Sardegna

agi

(Di martedì 7 agosto 2018) Gli attivisti del M5S, che si riconoscono nel gruppoa 5 Stelle, hanno lanciato una petizione on line sulla piattaforma change.org per annullare la candidatura di Mario Puddu alla presidenzasarda. L'ex sindaco di Assemini (Cagliari) è risultato il più votato su quattro candidati, nei giorni scorsi, in occasione delle 'regionarie' lanciate sulla piattaforma Rousseau e riservate agli iscritti. A Puddu sono arrivati 981 voti, contro i 464 raccolti dal docente universitario Luca Piras, i 285dirigente regionale Marina Monagheddu e i 74 di Anna Sulis, dipendente dell'Aspal, l'Azienda regionale per le politiche attive del lavoro. "Noi attivisti del Movimento 5 Stelle siamo indignati davanti alla evidente infrazione del nostro codice etico, da parte delPuddu Mario, che oggi si afferma primodel ...