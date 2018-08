I militanti del M5s chiedono a Di Maio di fermare il candidato della Regione Sardegna : Gli attivisti del M5S, che si riconoscono nel gruppo Sardegna a 5 Stelle, hanno lanciato una petizione on line sulla piattaforma change.org per annullare la candidatura di Mario Puddu alla presidenza della Regione sarda. L'ex sindaco di Assemini (Cagliari) è risultato il più votato su quattro candidati, nei giorni scorsi, in occasione delle 'regionarie' lanciate sulla piattaforma Rousseau e riservate agli iscritti. ...

La festa dell'Unità a luci rosse - scandalo e proteste tra i militanti : lo sponsor è un sexy-shop : La festa dell'Unità in salsa hard spacca i militanti. Da rosso comunista a rosso eros l'evento, a Treviglio , nella Bassa bergamasca, ha scatenato la polemica. Tutto perché uno degli sponsor sarà il ...

Iraq - le mogli dei militanti dell’Isis chiedono il divorzio in massa : Iraq, le mogli dei militanti dell’Isis chiedono il divorzio in massa Nelle ex roccaforti irachene occupate dai terroristi, molte donne si ribellano ai loro mariti per aver la “possibilità di rifarsi una vita” Continua a leggere L'articolo Iraq, le mogli dei militanti dell’Isis chiedono il divorzio in massa proviene da NewsGo.

SALVINI - “LEGA DELLE LEGHE IN UE”/ Pontida senza Bossi e Maroni : militanti divisi su M5s : Matteo SALVINI, "Lega DELLE LEGHE in Ue: via le elite dall'Europa": da Pontida "scompare" il Nord e parte la caccia verso il 40%. Scontro con M5s: il progetto di "nuova" Destra europea(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 12:34:00 GMT)

Lega - nel pratone di Pontida senza Bossi e Maroni i ministri “verdi” acclamati dai militanti del Sud – Videoracconto : C’è chi al raduno della Lega è andato per la prima volta. Chi, invece, sfilava al “pratone” di Pontida già con l’Umberto Bossi degli albori. Chi è partito dal Veneto, chi dalla Calabria e chi, addirittura, dalla Romania. Alla festa del Carroccio si è assistito a scene impensabili fino a pochi anni fa: un presidente delle Regione Sicilia (Nello Musumeci) che prende la parola dal palco e viene applaudito con convinzione, il ...