I lavori meglio retribuiti | e più interessanti | nell' hi-tech

Informatica e tecnologia - quali sono in media i lavori meglio pagati : (Foto: Wired) La richiesta di professionisti e giovani talenti nell’industria tecnologica continuerà a crescere nel prossimo futuro. Come costante è l’aumento delle retribuzioni in questi nuovi settori professionali. Lo dice il rapporto It skills and salary di Global Knowledge, azienda statunitense che fa formazione ai lavoratori dell’ambito tecnologico. Il gruppo ha intervistato oltre 16mila professionisti digitali per ...