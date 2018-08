I lavori che le donne non possono fare per legge

Giostra cavalleresca di Sulmona - Confesercenti Abruzzo : lavoriamo affinché sia giostra tutto l'anno : ...regionale della Confesercenti Abruzzo " Dobbiamo fare in modo che l'evento coinvolga sempre più gli altri territori abruzzesi per dare di essa una immagine/cartolina utile all'intera economia ...

Senato - bagarre in aula sul caso Air Force Renzi : Casellati sospende lavori e bacchetta Bonafede : Infine, ha concluso, 'chi parla a sproposito di operazione di propaganda dovrebbe vederlo e farsi un giro nel mondo reale per capire in quali condizioni versano i treni regionali sui cui viaggiano i ...

Centro olimpico Piediluco : il protocollo che sblocca i lavori : ufficio stampa, " Questa mattina, a Palazzo Spada, si è tenuto un incontro tra gli assessori ai lavori Pubblici Enrico Melasecche , allo Sport Elena Proietti , il segretario generale della Federazione Italiana Canottaggio Maurizio Leone , i tecnici della Fic e del Comune ufficio Aree di pregio. La riunione ha riguardato il protocollo ...

Due nuove gare pubbliche vinte da AeC Costruzioni - lavori per oltre 4 milioni di euro : Sono due le gare pubbliche vinte da AeC Costruzioni negli ultimi mesi. I lavori hanno un valore globale superiore ai

Asilo nido interviene anche lavori in corso : Asilo nido Colibrì: anche Lavori in corso dice la sua. Caos in Consiglio comunale La vicenda dell'Asilo nido Colibrì rischia di trascinarsi a lungo. Dopo la richiesta di dimissioni dell'assessore ...

Dl Dignità - il giuslavorista : “Pregiudizi dietro le polemiche sul calo dei contratti. Meno precarietà crea capitale sociale” : Dopo l’approvazione del decreto Dignità da parte del governo fa discutere la questione degli “effetti collaterali” della riforma dei contratti a termine (e dei contratti di somministrazione) nel settore privato. Naturalmente, se è comprensibile che qualsiasi intervento di contrasto alla liberalizzazione del mercato del lavoro possa essere sgradito alle imprese (quale imprenditore non vorrebbe tutelare la propria libertà contrattuale, in ogni ...

Chi e quanto paga i lavori per la Tav - quello che c'è da sapere sull'opera : La nuova Torino-Lione fa parte di una rete di 5.000 nuovi chilometri di ferrovie per il trasporto delle merci. Il tratto internazionale va da St.Jean de Maurienne, Francia, a Bussoleno, Valle di Susa, ...

Matteo Salvini : “Non vogliamo distribuire i migranti - lavoriamo per evitare che arrivino in Europa” : In un'intervista concessa al quotidiano Washington Post, il ministro dell'Interno Matteo Salvini parla dei rapporti con Conte e con il Movimento 5 Stelle: "Siamo in sintonia con premier Conte, usiamo solo toni differenti. Fin quando il M5S rispetta le regole del governo, non c’è pericolo". E sui migranti: "L’obiettivo finale non è quello di distribuire i migranti tra i vari Paesi europei, ma di evitare che arrivino in Europa".Continua a leggere

Per i lavori della metro C di Roma 25 a rischio processo - c'è anche Alemanno : Chiuse le indagini della Procura di Roma sui lavori legati alla metro C di Roma: 25 le persone che rischiano di finire sotto processo per reati che vanno dalla truffa (per 320 milioni) alla corruzione e al falso. Tra gli indagati anche l'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, l'ex assessore alla Mobilità Antonello Aurigemma (giunta Alemanno), l'ex assessore alla Mobilità Guido Improta (giunta Marino), l'ex dirigente del ministero ...

Beppe Grillo raccontato da Valentina : “Ho perso lavori in tv perché sono sua figlia” ecco cosa ha raccontato! : Valentina Scarnecchia, 37 anni, chef e foodblogger, è figlia di Parvin Tadjuk, moglie dell’attuale Garante del Movimento 5 stelle: “Per me è stato un padre al 200 per cento, veniva a prendermi in discoteca, mi portava dal dentista” “Un padre al 200 per cento. E’ venuto a prendermi in discoteca alle 3 di notte, mi ha portato dal dentista”. Valentina Scarnecchia, 37 anni, chef e foodblogger e ora conduttrice ...

Caso Regeni : Conte - lavoriamo a progetto che speriamo porti giustizia : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Il ministro Salvini è stato oggi in Egitto come concordato e in Egitto andrà, come concordato, il ministro Moavero. Il presidente del Consiglio si muoverà quando ci saranno alcuni passaggi che riteniamo significativi”. Sul Caso Regeni “c’è un percorso che stiamo seguendo, che abbiamo progettato, programmato, che stiamo cercando di realizzare. Sono quindi tutti passaggi che si ...

Beppe Grillo raccontato da Valentina : "Ho perso lavori in tv perché sono sua figlia. In privato è come in pubblico" : "Un padre al 200 per cento. E' venuto a prendermi in discoteca alle 3 di notte, mi ha portato dal dentista". Valentina Scarnecchia, 37 anni, chef e foodblogger e ora conduttrice sul canale Alice del "Piatto...

Lungotevere Arnaldo da Brescia - 11 anni d'attesa per il parcheggio : lavori mai iniziati : Siamo esattamente a 4165 giorni di recinzione. Mai un operaio al lavoro. Il cantiere per il parcheggio di Lungotevere Arnaldo da Brescia ha compiuto undici anni nel febbraio di quest'anno. Adesso ...

A Rapallo uno schermo gigante per gli "umarell" - i pensionati "guardoni" dei lavori in corso : ... al pomeriggio immagini utili per i numerosi turisti che frequentano la piccola perla ligure , con lo scorrimento di informazioni sugli appuntamenti in programma in città, dagli spettacoli agli ...