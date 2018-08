I gravi incidenti di Bologna e Foggia dimostrano che l’Italia ha un serio problema col

ilfattoquotidiano

: Oggi due tragici incidenti a Bologna e Foggia. Il mio pensiero va a tutte le vittime e ai loro familiari. A Bolog… - luigidimaio : Oggi due tragici incidenti a Bologna e Foggia. Il mio pensiero va a tutte le vittime e ai loro familiari. A Bolog… - SkyTG24 : Gli episodi di ieri riportano alla memoria altri incidenti gravi accaduti negli scorsi anni sulle strade italiane ?? - pbarbero1 : RT @DArienzoVincenz: Per il decreto disoccupazione mezzo Governo era in aula per lo spot di rito. Pochi minuti dopo, non più di cinque, qua… -

(Di martedì 7 agosto 2018) Se il trasporto delle merci su rotaia in Europa non è ancora sul giusto binario, in Italia è su un binario morto. Idie di Lesina () hanno riproposto non solo ildella sicurezza stradale ma hanno anche messo in evidenza l’eccessivo utilizzo della strada (e autostrada) per il trasporto di merci. Sulle strade italiane circolano troppi tir e troppe automobili: il sistema andrebbe riequilibrato verso l’uso della più sicura e meno inquinante ferrovia, che da troppi anni è costosa e mal gestita. Trenitalia Cargo nei cinque anni che vanno dal 2012 al 2016 ha prodotto perdite di oltre 800 milioni di euro, compensate dai sussidi pubblici. Le Ferrovie dello Stato hanno chiuso 220 scali merci in 4 anni passando dai 396 del 2006 ai 176 del 2009. La nostra rete è il fanalino di coda europeo con una quota del 7% di trasporto merci su ferro contro il 42% ...