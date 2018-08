I deputati M5s pro vax Molti parlamentari contro la linea della Taverna

deputati Pd : "Fabbrica di troll russa ha favorito Lega e M5S? Subito commissione d'inchiesta" : "L'esistenza di una fabbrica di troll e fake news in Russia, che ha lavorato per diffondere notizie false contro i Governi del Pd per favorire Lega e M5s, è gravissima. Quanto riportano i quotidiani italiani, sulla base dell'inchiesta del sito americano FiveThirthyEight, è l'ennesima conferma dei sospetti che erano già stati avanzati nei mesi scorsi, anche alla luce delle dichiarazioni dell'ex vicepresidente americano ...

Bando Biologico. deputati M5s scrivono a Musumeci. Anticipi la Regione quanto spetta agli agricoltori : I portavoce Ignazio Corrao, Antonio Lombardo e Valentina Palmeri prendono carta e penna e incalzano il presidente Musumeci: "I nostri imprenditori non siano l'anello debole di una catena di ...

Vitalizi - M5s vuole tagliarli anche in Sicilia : “Costano 18 milioni l’anno. E li incassano gli eredi degli ex deputati” : Dopo la Camera dei deputati anche l’Assemblea regionale Siciliana. Il Movimento 5 stelle ha presentato una proposta di delibera all’ufficio di presidenza per tagliare i Vitalizi sull’isola. Dove per la verità erano stati aboliti già nel 2012, quando i deputati regionali hanno cominciato a maturare il diritto a un assegno erogato solo dopo i 65 anni di età e solo su base del sistema contributivo. Ogni anno, però, rimangono da pagare i ...

Sicilia - all’Ars parla il presidente maltese : deputati M5s lasciano l’aula per protesta : Il presidente della Repubblica di Malta, Marie Louise Coleiro Preca, parla davanti ai deputati dell’Assemblea regionale Siciliana, dopo essere stata invitata dal presidente Gianfranco Miccichè. E i consiglieri regionali del Movimento 5 stelle lasciano l’aula. Il motivo? “Una decisione presa per protestare contro atteggiamento Malta sui migranti”, dicono gli eletti M5s, in un comunicato diffuso per dare notizia della loro ...

Governo : deputati M5s - momento storico - pronti a dare risposte al Paese (2) : (AdnKronos) – Per il deputato pentastellato Adriano Varrica “in questi tre mesi il Movimento ha profuso ogni sforzo possibile per onorare la fiducia dei cittadini. Non sarà facile, le resistenze al cambiamento sono tante, ma – sottolinea – siamo giunti a questo primo risultato, nonostante i tanti ostacoli. Abbiamo voluto fortemente questa responsabilità e le persone, in particolare al Sud, aspettano delle risposte”. ...

Governo : deputati M5s - momento storico - pronti a dare risposte al Paese : Palermo, 1 giu. (AdnKronos) – Un “momento storico”, un Governo “che finalmente potrà dare risposte al Paese”. Così i deputati palermitani alla Camera del M5S commentano la nascita del Governo Conte sostenuto da Lega e Movimento Cinque Stelle. “E’ la conferma, attesa – afferma il deputato Aldo Penna – di un contratto di Governo che finalmente potrà iniziare a dare risposte a un Paese affamato ...

