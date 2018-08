I 7 sapori della costiera amalfitana e sorrentina di cui non potrai più far a meno

vanityfair

: Calabria: ecco i sapori della costa sullo Ionio, da Riace ai grandi vini di Cirò [news aggiornata alle 11:28] - repubblica : Calabria: ecco i sapori della costa sullo Ionio, da Riace ai grandi vini di Cirò [news aggiornata alle 11:28] - repubblica : E venne il giorno della birra: oggi si festeggia in tutto il mondo [news aggiornata alle 12:38] - oloapmarchi : RT @identitagolose: I ristoranti dell'estate: Calabria. Undici insegne scelte per voi dalla nostra Guida, dalla costa all'entroterra, per g… -

(Di martedì 7 agosto 2018) Viaggio nella «Grande Bellezza» d’Italia, lae quella, l’incontro perfetto tra paesaggio naturale e umano, la costa selvaggia a sbalzo sul Tirreno lungo la quale sono nati antichi borghi incastonati nelle baie, sospesi tra mare e cielo. Abbiamo viaggiato con una insider (Fiorenza D’Antonio), alla scoperta dei grandi piatti che hanno contruibuito a dare fama ai luoghi, dei prodotti unico come il Fiordilatte d’Agerola, il formaggio fresco a pasta filata che si scioglie in bocca, il crudo di pesce o le alici fritte, la grande pasticceria tradizionale. Ma niente sarebbe uguale senza questi panorami. Ecco nella gallery 7 tappe gourmand da provare in vacanza Contenuto realizzato da Fiorenza D’antonio per la Condé Nast Social Academy con il supporto di S.Pellegrino. L'articolo I 7) di cui non ...