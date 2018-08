I 30 giorni di Rousseau

newsinforma

(Di martedì 7 agosto 2018)non va in vacanza, anzi per agosto stiamo preparando un mare di iniziative! È stato proprio grazie alla piattaformache sono stati fatti enormi passi in avanti nella democrazia partecipativa. Il mese di agosto sarà un altro momento di aggregazione utile per continuare a sviluppare iniziative su tutto il territorio italiano. La piattaformaè una comunità. Una comunità che cresce e si arricchisce di contenuti e funzioni, ma soprattutto una comunità che cresce grazie al vostro impegno. A luglio sono tante le attività che abbiamo lanciato e portato avanti. Con il City Lab, il tour che gira l’Italia per promuovere la democrazia diretta e la cittadinanza digitale siamo stati a Livorno e a Cesenatico. Abbiamo conosciuto alcuni innovatori che grazie alla rete hanno creato delle nuove possibilità. E affrontato un tema complesso e affascinante come quello ...