Hyundai Kona | Santa Fe e Veloster | debutto a Hollywood

Hyundai riceve due premi ai New Car Awards con Kona Electric e IONIQ Plug-in Hybrid : Hyundai Motor ha ottenuto un doppio successo ai New Car Awards 2018 di Auto Express, che celebrano le migliori auto nuove disponibili sul mercato, votate dai critici esperti della testata. Kona Electric e...

Hyundai Kona - Al volante della 1.6 CRDi 4x4 136 CV : Vai dove ti porta il diesel. Le più recenti vicissitudini dei motori ad accensione spontanea non cambiano le strategie della Hyundai che, già nel mese di luglio, inizierà le consegne delle prime Kona diesel. La piccola B-Suv multicolor, infatti fino a oggi era disponibile, oltre che nella versione totalmente elettrica che abbiamo provato poche settimane fa, solo con il 1.0 tre cilindri da 120 CV oppure con un 1.6 da 177 CV non molto europeo. Il ...

Hyundai By Mobility : impossibile dire di no a Kona : Hyundai By Mobility presenta un’offerta per tutto il mese di giugno: grazie al nuovo programma di mobilità, che offre soluzioni di acquisto estremamente flessibili e personalizzabili, Kona by Hyundai nell’allestimento 1.0 Classic è proposta a 149 euro al mese per 4 anni, quota che comprende RC Auto, Furto e Incendio e manutenzione ordinaria (TAN 4,95% – TAEG 8,82% e anticipo […] L'articolo Hyundai ...