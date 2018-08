«Homeland» | l’ottava stagione sarà l’ultima

vanityfair

(Di martedì 7 agosto 2018) Chesarebbe stato senza Carrie Mathison? Alla notizia che Claire Danes avrebbe lasciato la serie all’ottava, Showtime ha alzato bandiera bianca: i prossimi dodici episodi, previsti per il 2019, saranno gli ultimi. A rivelarlo, il presidente del network David Nevins al consueto TCA press tour estivo: «Alex Gansa – ideatore e produttore esecutivo – porterà questa serie alla sua giusta conclusione», ha spiegato cercando di rassicurare i fan, gli stessi che hanno accolto lo spy-drama con curiosità ed entusiasmo. https://www.instagram.com/p/BmJ2Z2vgl3A/?hl=it&taken-by=sho_«Non ci sono parole per dire quantosia stata importante per la crescita del nostro brand, per non parlare di me personalmente. È stato, di fatto, il primo show che ho ordinato quando sono arrivato a Showtime», ha aggiunto Nevins. «Alex (Gansa, ndr) e Claire (Danes, ...